CHP Genel Başkan Yardımcıları Bodrum İlçe Başkanlığını Ziyaret Etti

Politika

CHP Genel Başkan Yardımcıları Ensar Aytekin ve Ulaş Karasu, CHP Bodrum İlçe Başkanlığını ziyaret etti.

Aytekin, ziyarette yaptığı açıklamada, CHP'nin geçen yerel seçimde Ege Bölgesi'nde büyük başarı elde ettiğini belirtti.

Parti olarak yerel seçimden sonra düzenledikleri mitinglerde toplumun her kesiminin sorunlarına değinmeye çalıştıklarını ifade eden Aytekin, emekli maaşlarında gerekli düzenlemelerin yapılması gerektiğini dile getirdi.

Karasu da turizm bölgelerinde altyapı sorunlarının çözümü için artı bir kaynak aktarılması gerektiğine dikkati çekti.

Toplantıya, Muğla İl Başkanı Zekican Balcı, İlçe Başkanı Tuna Işın ile ilçe yönetim kurulu üyeleri de katıldı.