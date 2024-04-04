CHP Genel Başkan Yardımcılarından Hatay seçimi itirazına açıklama

CHP Genel Başkan Yardımcıları Gökçe Gökçen ve Murat Bakan, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi sonucu itirazlarına ilişkin açıklama yaptı.
İl Seçim Kurulu önüne giden Gökçen ve Bakan ile milletvekilleri, avukatlar ve partililerden oluşan heyet, itirazlarla ilgili süreci değerlendirdi.
Gökçen, burada basın mensuplarına yaptığı açıklamada, süreci yakından takip ettiklerini söyledi.
İtirazlar sonucunda oy dağılımında değişiklik yaşanmaya devam ettiğini belirten Gökçen, "İlk başta maddi hataların düzeltilmesiyle sürecin en başında, yani seçim gecesinde 3 bin 890 olan fark, 2 bin 735'e kadar gerilemiş durumda. Bir yandan da geçersiz yazılan oylar var. Geçersiz oylarının sayısı ve gerekçeleri yazılmayan geçersiz oylar... Dolayısıyla 298 Sayılı Seçim Kanunu'nda gösterildiği gibi geçersiz oyların gerekçesinin yazılması gerekiyor ve bu gerekçeler yazılmamış." dedi.
Gökçen, itirazlarla ilgili bilgi vererek, şöyle konuştu:
"Bir tek Samandağ'da bizim talebimiz İlçe Seçim Kurulu tarafından kabul edilmiş, oyların yeniden sayılmasına karar verilmişti, dün de karar yazıya dökülmüştü. Bugüne kadar bekletilen sürecin ardından bugün öğreniyoruz ki İl Seçim Kurulu alınan kararın durdurulmasına, talebimizin reddedilmesine yönelik karar veriyor. Buradan çelişkili duruma son vermesi için Yüksek Seçim Kuruluna bir çağrımız var. Sizler hakimlersiniz ve bizler eskiden düşündüğünüz gibi güçsüz, yalnız ve tek başımıza değiliz. Bizim arkamızda, bizim yanımızda oylarını kullanan ve kullandıkları oylarının hesabını soran vatandaşlarımız var."
İstanbul Gaziosmanpaşa'da oyların yeniden sayılmasına ilişkin aynı durumun Hatay'da da yaşandığını kaydeden Gökçen, Hatay'daki oyların da yeniden sayılmasını istedi.
CHP Genel Başkan Yardımcısı Murat Bakan da 4 gündür Hatay'da olduklarını ifade etti.
Siyasal boyutun seçim günü bitmesi gerektiğini anlatan Bakan, "Devletin organları, mülki idare, bakanlar vesaire seçime müdahale etmez. Devlet, devleti yönetenler, meşruiyeti milletten alır. Millet de iradesini sandıkta tecelli ettirir ancak burada il valisi sanki bu ülkenin, devletin valisi değil de AK Parti il başkanı gibi hareket etti, hareket etmeye de devam ediyor." dedi.
Murat Bakan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in de süreci yakından takip ettiğini dile getirdi.
CHP Hatay İl Başkanı Hakan Tiryaki de itiraz süreciyle ilgili bilgi verdi.
Kesin olmayan sonuçlara göre Hatay Büyükşehir Belediye Başkanlığını Cumhur İttifakı'nın AK Parti'li adayı Mehmet Öntürk kazanmıştı. Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı ve CHP adayı Lütfü Savaş ise seçim sonuçlarına itiraz edeceklerini açıklamıştı.
Son Dakika › Politika › CHP Genel Başkan Yardımcılarından Hatay seçimi itirazına açıklama - Son Dakika
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