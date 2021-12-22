Üye Girişi
CHP Genel Başkan Yardımcıları Karaca ve Taşkın, Samsun'da basın toplantısı düzenledi - Son Dakika

CHP Genel Başkan Yardımcıları Karaca ve Taşkın, Samsun'da basın toplantısı düzenledi

22.12.2021 15:21
CHP Genel Başkan Yardımcıları Karaca ve Taşkın, Samsun'da basın toplantısı düzenledi

CHP İnsan Haklarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca, "Geliri asgari ücret kadar olan vatandaşlardan gelir ve damga vergisi alınmayacak olması, CHP'nin yıllardır söylediği, yıllardır 'yapılmalıdır' dediği bir hususun daha hayata geçmiş olmasıdır.

CHP İnsan Haklarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca, "Geliri asgari ücret kadar olan vatandaşlardan gelir ve damga vergisi alınmayacak olması, CHP'nin yıllardır söylediği, yıllardır 'yapılmalıdır' dediği bir hususun daha hayata geçmiş olmasıdır." değerlendirmesinde bulundu.

Karaca, partisinin Sosyal Politikalardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Yüksel Taşkın ile Samsun İl Başkanlığında basın toplantısı düzenledi.

Türkiye'de yaşayan 84 milyon insanın huzuru, özgürlüğü, barışı, umudu ve rahat bir yaşamı hak ettiğini belirten Karaca, ancak vatandaşların böyle günlere uyanamadığını söyledi.

Ekonomik buhranın vatandaşları zorladığını savunan Karaca, "Artık 12-13 yaşındaki çocuklar çıkıp mikrofonlara diyor ki, 'Karnım doymuyor, açlığımı bastırmak için su içiyorum'. Bir başka anne çıkıp diyor ki, '6 çocuk annesiyim, çocuklarım meyve ve sebzenin tadını bilmeden büyüyor'. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin niteliklerini sıralayan, değiştirilemeyen ve değiştirilmesi dahi teklif edilemeyen Anayasa'nın 2. maddesinde Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin sosyal ve hukuk devleti olduğu yazıyor. Peki sosyal bir devlette bu anlattığım manzaralar yaşanır mı? Yaşanmaması gerekir. Sosyal devletin, muhtaç durumda ve yoksul olan vatandaşların bu ihtiyaçlarını devlet olma sorumluluğuyla yerine getirme görevi vardır." dedi.

Toplumda, işçilerin asgari ücret zammıyla çok mutlu olduğu yönünde bir hava yaratıldığını ifade eden Karaca, şöyle devam etti:

"Oysa ki alım gücüne baktığınız zaman, asgari ücretin alım gücüne oranının ihtiyaçları karşılamaktan yoksun olduğu görülecektir. Ancak geliri asgari ücret kadar olan vatandaşlardan gelir ve damga vergisi alınmayacak olması, CHP'nin yıllardır söylediği, yıllardır 'yapılmalıdır' dediği bir hususun daha hayata geçmiş olmasıdır. CHP'nin de buna vesile olması gerçekten önemli bir durum. Asgari ücret, kişinin geçinmesi için muhtaç olduğu ücretin en az olduğu ücrettir. O yüzden biz yıllarca, 'Bu ücretten vergi alınmamalıdır' dedik. CHP'nin bu talebinin Mecliste görüşülüyor olması, tüm emekçi kardeşlerimiz ve partimiz adına önemli bir kazanımdır."

CHP Sosyal Politikalardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Yüksel Taşkın da ana muhalefet partisinin görevinin, ülkede yaşanan sorunlar karşısında resmi doğru göstermek olduğunu söyledi.

Muhalefet partisinin, gerçek sorunları ortaya koyması gerektiğini dile getiren Taşkın, "Ancak bu sorunları nasıl aşacağımızı da anlatmamız gerekiyor. Umut ticareti ve tüccarlığı kısa sürede iflas eder. O yüzden bizim çok ciddi sorumluluğumuz var. Devlet kültürü ve devlet anlayışıyla bu işten nasıl çıkarız derken, ayakları yere basan şekilde bunları söylüyoruz. O kadar kolay ki popülizm yapmamız ancak bu düşünce bizi bir yere götürmez. Şöyle bir durum var; Türkiye Cumhuriyeti tarihinde ilk defa 7 yıl üst üstte milli gelirimiz azaldı. Milli gelirimizin azalması açık ve seçik şekilde demokrasinin gerilemesiyle alakalıdır." diye konuştu.

Toplantıya, CHP'nin bazı milletvekilleri ile Samsun İl Başkanı Fatih Türkel de katıldı.

Cumhuriyet Halk Partisi, Asgari Ücret, Türkiye, Samsun, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika CHP Genel Başkan Yardımcıları Karaca ve Taşkın, Samsun'da basın toplantısı düzenledi - Son Dakika


YORUMLAR
500
Halkbank'ın "Kur korumalı TL vadeli mevduat" sistemiyle ilgili tartışma yaratan reklamı Meclis gündemine taşındı Halkbank'ın "Kur korumalı TL vadeli mevduat" sistemiyle ilgili tartışma yaratan reklamı Meclis gündemine taşındı         
15:31
4 yıl 1 ay hapisle yargılanan Burak Özçivit'in ifadesi ortaya çıktı: Sette önlem alınmadı 4 yıl 1 ay hapisle yargılanan Burak Özçivit'in ifadesi ortaya çıktı: Sette önlem alınmadı         
15:26
Yılan zehrinin insan kanı üzerindeki korkunç etkisi! Damarlardaki akışı kesiyor Yılan zehrinin insan kanı üzerindeki korkunç etkisi! Damarlardaki akışı kesiyor         
15:22
ABD'de büyük vurgun: En az 100 milyar dolarlık koronavirüs yardım parası çalındı ABD'de büyük vurgun: En az 100 milyar dolarlık koronavirüs yardım parası çalındı         
13:54
Ünlü oyuncu Sezai Aydın için Üsküdar'da tören düzenlendi Ünlü oyuncu Sezai Aydın için Üsküdar'da tören düzenlendi         
13:07
Son Dakika! Erdoğan: Döviz kurunu sürdürülebilir seviyeye getirmek için açıkladığımız program amacına ulaşmıştır Son Dakika! Erdoğan: Döviz kurunu sürdürülebilir seviyeye getirmek için açıkladığımız program amacına ulaşmıştır         
12:40
"En güzel golü ben yedim" demişti ama yine de Avrupa'nın en iyi kalecisi seçildi! "En güzel golü ben yedim" demişti ama yine de Avrupa'nın en iyi kalecisi seçildi!         
11:22
Kayıp çiftçiyle ilgili incelemeden korkunç sonuç! Dağda nasıl öldüğü tespit edildi Kayıp çiftçiyle ilgili incelemeden korkunç sonuç! Dağda nasıl öldüğü tespit edildi         
10:30
Survivor All Star'a katılacak olan Adem Kılıçcı, ameliyat oldu! Yarışmayla ilgili durumu belirsiz Survivor All Star'a katılacak olan Adem Kılıçcı, ameliyat oldu! Yarışmayla ilgili durumu belirsiz         
10:29
Yavru köpeklerin minik misafiri! Çalılıklara bırakılan bebek, dişi köpek sayesinde hayata tutundu Yavru köpeklerin minik misafiri! Çalılıklara bırakılan bebek, dişi köpek sayesinde hayata tutundu         
10:14
Görenler tanıyamıyor! Cinsiyet değiştirme ameliyatı olan Aybike Esin Tumluer, yeni imajıyla bambaşka biri oldu Görenler tanıyamıyor! Cinsiyet değiştirme ameliyatı olan Aybike Esin Tumluer, yeni imajıyla bambaşka biri oldu         
09:27
Bakan Nebati ve Merkez'in peş peşe açıklamaları sonrası gözler kura çevrildi! İşte dolarda son durum Bakan Nebati ve Merkez'in peş peşe açıklamaları sonrası gözler kura çevrildi! İşte dolarda son durum         
08:40
"Kur korumalı TL mevduat sistemi" dünya basınında: TL üzerindeki baskı hafifledi "Kur korumalı TL mevduat sistemi" dünya basınında: TL üzerindeki baskı hafifledi         
07:54
Vergi muafiyeti memur maaşına ne kadar etki edecek? Vergi muafiyeti memur maaşına ne kadar etki edecek?         
21:43
Son Dakika! Türkiye'de 21 Aralık günü koronavirüs nedeniyle 187 kişi vefat etti, 19 bin 859 yeni vaka tespit edildi Son Dakika! Türkiye'de 21 Aralık günü koronavirüs nedeniyle 187 kişi vefat etti, 19 bin 859 yeni vaka tespit edildi         
21:11
Dolarda yaşanan düşüş sonrası akaryakıtta büyük indirim bekleniyor Dolarda yaşanan düşüş sonrası akaryakıtta büyük indirim bekleniyor         
19:38
Türkiye'nin milli otomobili TOGG, fuar için yola çıktı Türkiye'nin milli otomobili TOGG, fuar için yola çıktı         
18:36

Son Dakika Haberleri
15:30 Halkbank'ın "Kur korumalı TL vadeli mevduat" sistemiyle ilgili tartışma yaratan reklamı Meclis gündemine taşındı
15:28 Kemal Kılıçdaroğlu: Bankalardaki mevduatın yüzde 66'sı döviz, çünkü vatandaş güvenmiyor
15:25 4 yıl 1 ay hapisle yargılanan Burak Özçivit'in ifadesi ortaya çıktı: Sette önlem alınmadı
15:22 KKTC'de de asgari ücret artırıldı! İşte 2022 yılı için ödenecek rakam
15:22 Yılan zehrinin insan kanı üzerindeki korkunç etkisi! Damarlardaki akışı kesiyor
14:45 AK Parti, CHP ve İYİ Parti'nin 2021 performansını merak edenlere! İşte o rakamlar
14:32 Galatasaray resmi hesabının paylaşımı taraftarı çıldırttı: Hiç utanma kalmadı mı!
14:30 Son Dakika: TURKOVAC aşısı 1 hafta 10 gün içinde kullanıma sunulacak! İlk adres devlet hastaneleri
14:14 İmamoğlu: Ekonomimiz iyi olsun ellerim çatlayana kadar iktidarı alkışlamazsam namerdim
14:14 Güzel voleybolcu Zehra Güneş hakkında şaşırtan aşk iddiası! Fenerbahçeli isimle fotoğrafı çıktı
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.12.2021 15:37:15. #1.11#
SON DAKİKA: CHP Genel Başkan Yardımcıları Karaca ve Taşkın, Samsun'da basın toplantısı düzenledi - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement