CHP Genel Başkan Yardımcısı Aylin Nazlıaka, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı ile yapılan görüşmeyi değerlendirdi

Politika

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ile yaptığı görüşmeye ilişkin, "Bu karşılıklı iletişimi çok değerli buldum. Önümüzdeki süreçte tekrar bir araya geleceğimizin sinyallerini aldım." dedi.

Nazlıaka, CHP Genel Merkezi'nde düzenlediği basın toplantısında, Bakan Göktaş'la dün Meclis'te yaptığı görüşmede, kendisine 11 maddeden oluşan geniş kapsamlı bir dosya sunduğunu ve Göktaş'ın bazı sorulara yazılı cevap vereceğini söyledi.

Aylin Nazlıaka görüşmede, Bakan Göktaş'la kadına yönelik şiddeti, İstanbul Sözleşmesi'ni, sağlıklı verilere ulaşmakta yaşanan sorunları, Şiddet Önleme ve İzleme Merkezleri (ŞÖNİM) ile elektronik kelepçe sayısının yetersizliğini, kadına yönelik şiddet vakaları ve Kadın Destek Uygulaması'ndaki (KADES) eksiklikleri konuştuklarını anlattı.

Görüşmede, 6284 sayılı yasa üzerinde de görüş alışverişinde bulunduklarını belirten Nazlıaka, şöyle devam etti:

"Sil baştan yazılmaya çalışılan medeni kanun hakkında konuştuk. 9. Yargı Paketi içerisindeki soyadı dayatmasını konuştuk. Kadın yoksulluğunu ve sosyal destekler içerisindeki bazı adaletsizlikleri dile getirdik. Çocuk hakları başlığı altında da birtakım bilgileri, verileri ve vakaları Sayın Bakan'la konuşma imkanımız oldu. Erken yaşta ve zorla evlilikler, çocukların eğitimde yaşadığı fırsat eşitsizliği, çocuk işçiler, karma eğitim, devlet koruması altındaki çocukların yaşadığı hak mahrumiyetleri, deprem bölgesindeki hala kayıp olduğu bize belirtilen çocuklar. Bu konuları da dile getirme imkanımız oldu. Engelliler, şehit yakınları, gaziler, Romanlar, onların yaşadığı hak mahrumiyetleri ve çözüm önerilerini de istişare ettik."

Görüşmede umutlarını büyüten en önemli haberin soyadı düzenlemesinin 9. Yargı Paketi'nden çıkartıldığına yönelik aldıkları bilgi olduğunu ifade eden Nazlıaka, "Bakanlık şimdi, yeniden bir değerlendirme yapacak. Umudumuz yüksek. Süreç henüz kesinleşmiş olmamakla birlikte, bu süreçte grup başkanvekillerimiz, milletvekillerimiz, her biri çok sağlam bir iradeyle bu dayatmaya 'hayır' dediler. Umut ediyoruz ki, bu emekler karşılık bulacak." diye konuştu.

" Sayın Bakan'ın şiddete sıfır tolerans yaklaşımını önemsedim"

Bakan Göktaş'ın kadına yönelik her cinayet ve şiddet vakasını çok önemsediğini aktaran Nazlıaka, "Amaçlarının topyekün bir mücadeleyle kadına yönelik şiddeti sıfırlamak olduğunu vurguladı. Belçika'da bizzat bir kadın cinayetine tanıklık ettiğinden de bahsetti. Bunun kendisini çok etkilemiş olduğunu da fark ettim. Sayın Bakan'ı, bu konuda gerçekten samimi ve kararlı buldum. Önceki Bakan'ın 'şiddet tolere edilebilir oranda arttı' dediğini hatırlayınca, Sayın Bakan'ın şiddete sıfır tolerans yaklaşımını önemsedim." değerlendirmesinde bulundu.

Nazlıaka, İstanbul Sözleşmesi'nin yeniden yürürlüğe girmesi taleplerini Göktaş'a ilettiğini, kadın cinayetlerine yönelik verileri bizzat Bakanlıktan almalarının gerektiğini söylemesi üzerine de görüşmede hazır bulunan Kadının Statüsü Genel Müdürü Süreyya Erkan'ın veri ve istatistik için koordinasyon kurulu oluşturuldukları bilgisini paylaştığını kaydetti.

6284 sayılı yasanın isminin "Kadına Yönelik Şiddetin Önlenmesi" olacakken, "Ailenin Korunması ve Kadına Yönelik Şiddetin Önlenmesi" şeklinde değiştirildiğini Bakan Göktaş'a anlattığını söyleyen Nazlıaka, şöyle konuştu:

"Böylece şiddet gören kadına da şu mesaj verilmiş oldu, 'Şiddet mi görüyorsun? Öncelik aileyi korumaktır. Kol kırılır yen içinde kalır.' Dolayısıyla bu bakış açısının kadını aile içerisinde eriten, birey olarak güçlendirmeyen bir anlatış olduğunun altını çizdim. Aile bütünlüğünün elbette önemli olduğunu vurguladığımda, Sayın Bakan, 'Elbette aile bütünlüğü önemli ama sağlıklı ailelerin bütünlüğü önemli.' dedi. Kendisi, sağlıklı aileleri korumak istediklerini, kadını güçlendirmek için eylem planları olduğunu, 'Keşke vakaları sıfırlayabilsek' diyerek konunun arkasında olduklarını ifade etti."

Birçok konunun gündeme getirildiği, verimli, samimi ve açık bir görüşme gerçekleştirdiklerini belirten Nazlıaka, "Bu karşılıklı iletişimi çok değerli buldum. Önümüzdeki süreçte tekrar bir araya geleceğimizin sinyallerini aldım. Önemli olan ülke sorunlarının çözülmesi, halkın sesine ses katmak. Bundan sonraki yapılacak olan görüşmelerde kırılgan grupların yaşadığı sorunların tek tek konuşulacağı nitelikte toplantılar yapılabilir. Sayın Bakan'ın bu konudaki samimi tavrına ilişkin edindiğim izlenimden dolayı bu görüşmelerin belli bir periyotta yineleneceğini anlıyorum." dedi.