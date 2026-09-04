CHP Genel Başkan Yardımcısı Berhan Şimşek, MYK üyeliğinden istifa etti
CHP Genel Başkan Yardımcısı Berhan Şimşek, sosyal medyada yer alan şiddet görüntülerinin ardından MYK üyeliğinden istifa etti. Bu istifa, partinin merkez yönetim kurulunda görev değişikliğine yol açtı.
CHP Genel Başkan Yardımcısı Berhan Şimşek, Merkez Yönetim Kurulu (MYK) üyeliğinden istifa etti.
CHP Genel Başkan Yardımcısı Berhan Şimşek, sosyal medyada yer alan şiddet görüntülerinin ardından partideki MYK üyeliği görevinden istifa etti.
Kaynak: DHA
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