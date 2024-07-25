CHP Genel Başkan Yardımcısı Bulut: Anormalliklerin Kalkması ve Normalleşme İstiyoruz

Politika

CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, normalleşme sürecine ilişkin, " Türkiye'de anormallikler normalleşmişti, biz şimdi o anormalliklerin kalkması ve normal insanların birbirine 'merhaba' diyeceği bir evreye dönmesini istiyoruz. 'AKP mevcut politikasını değiştirecek' diye bir beklentimiz yok. Küçük de olsa bir adım atılmasını olumlu buluyoruz ve buna da devam edeceğiz." dedi.

Bulut, CHP Genel Merkezi'nde düzenlediği kahvaltı programında gazetecilerle bir araya geldi. Ardından parti içerisindeki "Bellek Müzesi"ni gazetecilere gezdiren Bulut, burada soruları yanıtladı ve gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Sahipsiz hayvanlara yönelik kanun teklifine karşı izleyecekleri adımlar sorulan Bulut, "Sonuçta zoraki bir yasa çıkartılmaya çalışılıyor. Halka, muhalefet partilerine rağmen. Biz de İçtüzük'teki var olan maddelerin tümünü kullanarak bu yasa tekliflerinin çıkmaması için uğraş vereceğiz. Yasama faaliyetlerinde direnç göstereceğiz. Mevzuat çerçevesinde engellemeye çalışacağız." yanıtını verdi.

Teklifin yasalaşması halinde, sahipsiz hayvanlarla ilgili yükümlülüklerini yerine getirmeyen kamu görevlilerinin cezalandırılacağına ilişkin soru üzerine Bulut, şunları kaydetti:

"Zoraki, sadece 'çoğunluğumuz var' üzerinden toplumun kabul etmediği bir teklifi yasalaştırmanın hiçbir anlamı yok. Bunu korku ve cezayla yaptıracak olması, bunun ne kadar sakat bir yasa hazırlığı olduğunun göstergesi. Böyle bir katliama biz taraf olmadığımız gibi içerisinde de olmak istemeyiz. O kadar suç unsuru varken hapse atılacak konu bu mu kalmış? Bu meselede herkesin sorumluluğu var. Belediyelerimiz bir ceza alma korkusuyla ya da çoğunlukçu kafayla çıkan yasaya uyacak değil. Doğru neyse onu uygulamaya çalışacaklar. Böyle bir korkuyla bu ülke yönetilmez. Genel Başkanımızın ifadelerini belediyelerimiz hayata geçirir."

"Bu borç CHP'li büyükşehirlerde yok"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, belediyelerin SGK'ye olan borçlarının tahsil edileceğiyle ilgili açıklamaları sorulan Bulut, CHP'li büyükşehir belediyelerinde borç olmadığını, yalnız son seçimlerde AK Parti'den CHP'ye geçen 3 ilde borç bulunduğunu savundu.

Bulut, bu illeri ve borçlarını paylaşarak şöyle devam etti:

"Bursa Büyükşehir Belediyesinin 670 milyon, Balıkesir Büyükşehir Belediyesinin 90 milyon ve Denizli Büyükşehir Belediyesinin 28 milyon lira SGK'ye borcu var. Bu borç CHP'li büyükşehirlerde yok. Geçmiş dönemde iktidar partisine mensup belediye başkanlarından gelen borçlar. AKP'den CHP'ye geçen 3 büyükşehir belediyesinin SGK borcu, 789 milyon 835 bin lira. Bir önceki seçimlerdeki hazımsızlık, 31 Mart seçimlerinde de devam ediyor. Belli ki yine kaynakları kesmeye çalışacaklar, devlet kurumlarıyla belediyelerin çalışmasına engel olacaklar."

"Bu normalleşme, bir ittifaka tekabül eden bir normalleşme değil"

CHP'li Bulut, "Normalleşme" sürecine ilişkin yöneltilen soruya karşılık, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Ülkede uzun zamandır bir kutuplaştırıcı siyaset var ve buradan nasiplenen bir iktidar partisi var. Bu işten en zararlı çıkan kesim toplum. O yüzden bir normalleşme ihtiyacı olduğu açık. CHP son seçimlerde birinci parti çıktı. İktidara gelecek olan bir partinin daha önce neyi eleştiriyorsa onu yapmaması gerekiyor. Bu normalleşme, bir ittifaka tekabül eden bir normalleşme değil. Türkiye'de anormallikler normalleşmişti, biz şimdi o anormalliklerin kalkması ve normal insanların birbirine 'merhaba' diyeceği bir evreye dönmesini istiyoruz. 'AKP mevcut politikasını değiştirecek' diye bir beklentimiz yok. Küçük de olsa bir adım atılmasını olumlu buluyoruz ve buna da devam edeceğiz." yanıtını verdi.

Türkiye Belediyeler Birliğinde (TBB), CHP'ye yakın isimlerin referans yoluyla işe yerleştirileceği iddiaları sorulan Bulut, "TBB'de bir yapılanma olacaksa, o yapılanmanın içerisinde mevcuttaki arkadaşlardan fikir alınabilir. Çok garipsenecek bir durum yok. Burada önemli olan, eş, dost, akraba niteliğinde bir atamanın olup olmadığı. Genel Başkanımız her seferinde bunu doğru bulmadığını söylüyor." diye konuştu.

Soru üzerine Burhanettin Bulut, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in, Suriye'nin başkenti Şam'a gerçekleştirmeyi planladığı ziyarete ilişkin bir talep oluştuğunu ve buna yönelik cevap beklediklerini dile getirdi.