CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, Yüreğir Belediye Başkanı Ali Demirçalı'yı ziyaret etti - Son Dakika
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Politika

CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, Yüreğir Belediye Başkanı Ali Demirçalı'yı ziyaret etti

CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, Yüreğir Belediye Başkanı Ali Demirçalı\'yı ziyaret etti

CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, yerel seçimlerde Yüreğir Belediye Başkanı seçilen Ali Demirçalı'yı makamında ziyaret etti. Demirçalı'ya tebrik dileklerini ileten Bulut, Yüreğir Belediyesi'nin 35 yıl aranın ardından CHP'ye geçtiğini belirtti.

26.04.2024 13:54  Güncelleme: 14:09
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CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, yerel seçimlerde Yüreğir Belediye Başkanı seçilen Ali Demirçalı'yı makamında ziyaret etti. Demirçalı'ya tebrik dileklerini ileten Bulut, Yüreğir Belediyesi'nin 35 yıl aranın ardından CHP'ye geçtiğini belirtti.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Adana Milletvekili Burhanettin Bulut, yerel seçimlerde Yüreğir Belediye Başkanı seçilen Ali Demirçalı'yı ziyaret etti.

Bulut, ziyarette yaptığı konuşmada, şunları söyledi:

"Sayın Başkanımızı bir kez daha tebrik ediyorum. 35 yıl aradan sonra Yüreğir'i kazanmak bizim için çok kıymetli. Adana Büyükşehir Belediyesi ile Yüreğir Belediyesi'nin uyum içerisinde çalışacağına, Yüreğir'in bu iş birliği sayesinde büyük bir değişim yaşayacağına yürekten inanıyorum. Başkanımıza başarılar diliyorum"

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Adana Milletvekili Burhanettin Bulut'un ziyaretinden duyduğu memnuniyeti ifade eden Yüreğir Belediye Başkanı Ali Demirçalı, "Sayın Genel Başkan Yardımcımız Burhanettin Bulut'un ziyareti bize büyük mutluluk verdi. Kendisine nazik ziyaretlerinden ötürü teşekkür ediyorum. Adana Büyükşehir Belediyemiz ile güç birliği yapıp birlikte omuz omuza çalışarak ilçemizi her alanda çok önemli yatırımlar ve hizmetlerle buluşturacağız." dedi. - ADANA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, Yüreğir Belediye Başkanı Ali Demirçalı'yı ziyaret etti - Son Dakika

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SON DAKİKA: CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, Yüreğir Belediye Başkanı Ali Demirçalı'yı ziyaret etti - Son Dakika
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