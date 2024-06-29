CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yücel: Erken seçim halk istediği zaman olur

Politika

CHP Parti Sözcüsü ve Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yücel, partisinin milletvekili sayısının erken seçime götürmeye yetmediğini belirterek, erken seçimin halk istediği zaman olacağını söyledi.

Yücel'in basın ofisinden yapılan açıklamaya göre, partisinin Kültür Sitesi Lale Salonu'nda düzenlenen Manisa İl Danışma Kurulu toplantısına katılan Deniz Yücel partililere hitap etti.

Toplantıda, 3 ay önce seçimden çıkıldığını hatırlatan Yücel, "İnsanlar belediye başkanı seçti, belediye meclis üyelerini seçti. Yani yerel yöneticileri seçti. Şimdi o yeni seçilen belediye başkanlarının hizmet etme zamanı. Bugün erken seçimi konuşmuyoruz ama belki seneye ciddi ciddi konuşacağız. Bizim milletvekili sayımız erken seçime götürmeye yetmiyor. Ama bu şekilde yönetmeye devam ederlerse halk buna dayanamaz. Erken seçim halk istediği zaman olur." diye konuştu.

Parti olarak tematik mitingler düzenlediklerini kaydeden Yücel, yarın Gebze'de "Geçinemiyoruz Mitingi" yapacaklarını sözlerine ekledi.