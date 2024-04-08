CHP Genel Başkan Yardımcısı Ensar Aytekin Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin'i ziyaret etti - Son Dakika
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Politika

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ensar Aytekin Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin'i ziyaret etti

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ensar Aytekin Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin\'i ziyaret etti

CHP Yurtiçi ve Yurtdışı Örgütlenmeden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ensar Aytekin, Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin'i ziyaret etti. Ziyarette birlik ve beraberlik vurgusu yapıldı.

08.04.2024 16:30  Güncelleme: 16:36
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Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Yurtiçi ve Yurtdışı Örgütlenmeden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Balıkesir Milletvekili Ensar Aytekin, CHP Ayvalık ilçe Başkanı Hüseyin Şalmanlı ile yönetimi ve ardından Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin'i başkanlık makamında ziyaret etti. Ziyarete, Ayvalık Belediyesi meclis üyeleri de eşlik etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, "Genel Başkan Yardımcımıza nazik ziyaretleri için teşekkür ediyorum. Birlik ve beraberliğimizi her zaman koruyacağız ve Ayvalık'ımızı hep birlikte daha güzel yarınlara taşıyacağız" dedi. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika CHP Genel Başkan Yardımcısı Ensar Aytekin Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin'i ziyaret etti - Son Dakika

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SON DAKİKA: CHP Genel Başkan Yardımcısı Ensar Aytekin Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin'i ziyaret etti - Son Dakika
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