CHP Genel Başkan Yardımcısı Ensar Aytekin Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin\'i ziyaret etti

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Yurtiçi ve Yurtdışı Örgütlenmeden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Balıkesir Milletvekili Ensar Aytekin, CHP Ayvalık ilçe Başkanı Hüseyin Şalmanlı ile yönetimi ve ardından Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin'i başkanlık makamında ziyaret etti. Ziyarete, Ayvalık Belediyesi meclis üyeleri de eşlik etti.
Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, "Genel Başkan Yardımcımıza nazik ziyaretleri için teşekkür ediyorum. Birlik ve beraberliğimizi her zaman koruyacağız ve Ayvalık'ımızı hep birlikte daha güzel yarınlara taşıyacağız" dedi. - BALIKESİR
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Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz'ün 86 yaşında hayatını kaybeden annesi Selfiraz Büyükgöz, Darıca ilçesine bağlı Emek Mahallesi'ndeki Fatih Camisi'nde düzenlenen cenaze töreninin ardından Nenehatun Mezarlığı'na defnedildi. Törene, Büyükgöz'ün ailesi ve yakınlarının yanı sıra Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, ilçe belediye başkanları ve vatandaşlar katıldı.
Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, Gökçeören Mahallesi'nde düzenlenen iftar programına katıldı ve vatandaşların sevgi gösterileriyle karşılandı. Aydın, halkın taleplerini dinleyerek daha güzel bir Osmangazi için çalışacaklarını belirtti.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, yerel seçimler sonrası olağanüstü seçimli kurultayda aday olmayacağını duyurdu. Kurultayda Günay Kodaz, Mehmet Tolga Akalın, Koray Aydın ve Müsavat Dervişoğlu'nun genel başkanlık yarışında yer alacakları bildirildi. Ayrıca, partiden ayrılan Yavuz Ağıralioğlu'nu geri döndürmek için çaba harcandığı ortaya çıktı. İyi Parti, 31 Mart Yerel Seçimleri'nde oy kaybı yaşayarak 6'ncı parti konumuna geriledi.
Edirne Belediye Meclisi, Belediye Başkanı Filiz Gencan Akın başkanlığında toplandı. Toplantıda 22 gündem, 3 gündem dışı madde görüşülerek karara bağlandı. Kadın Aile Çocuk, Hukuk, Deprem ve Doğal Afet komisyonları kurulmasına karar verildi. Belediye Başkanı Akın, Milli Müdafaa Mükellefiyeti Komisyonu'na seçildi. Havsa ilçesinde bayramlaşma töreni düzenlendi.
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