Politika

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ensar Aytekin, Kilis'te partisinin danışma kurulu toplantısına katıldı.

Bir restoranda düzenlenen toplantıda konuşan Aytekin, danışma kurulu toplantılarının CHP için önemli olduğunu söyledi.

CHP'nin 31 Mart seçimlerinde Kilis'te büyük başarı elde ettiğini belirten Aytekin, şunları kaydetti:

"Hiçbir başarı tesadüf değildir. Her başarının bir hikayesi, bir geçmişi vardır, her başarıya bir emek verilmiştir. Kilis'i kazanacağımıza kimse inanmıyordu ama biz inanıyorduk. Cumhuriyet Halk Partisi genel merkezi olarak bu dönem Türkiye'nin her ilini, ilçesini santim santim ölçtük. Yaptığımız bilimsel, tarafsız ve gerçekçi anketler ile hangi ilde, ilçede durumumuz nedir bunu gördük. Kilis'te sınırda olduğumuzu fark ettik ve Genel Başkanımızın son 15 günlük programının tamamını bu sınırda olduğumuz, almaya yakın olduğumuz illere ve ilçelere ayırdık. Bunlardan birisi de Kilis'ti."

Aytekin, Kilis'te seçimin kazanılmasında emeği geçenlere teşekkür etti.

Kilis Belediye Başkanı Hakan Bilecen de seçimleri kazanarak büyük bir sorumluluk aldığını ve bu sorumluluklarının farkında olduğunu dile getirdi.

CHP Kilis İl Başkanı Ahmet Hangillioğlu da Genel Başkan Yardımcısı Ensar Aytekin'e ziyareti için teşekkür etti.

Toplantıya, CHP Gaziantep Milletvekili Melih Meriç, Polateli İlçe Belediye Başkanı Ali Koyuncu ile partililer katıldı.