CHP Genel Başkan Yardımcısı Erkek: Ne Kaftancıoğlu, ne de biz bir santim geri adım atmayacağız - Son Dakika

CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, Canan Kaftancıoğlu'na verilen cezaların ardından Halk TV'de açıklamalarda bulundu.

Erkek'in açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

"TWEETLERDE SUÇ UNSURU YOK"

"O tweetlerin hiçbirinde suç unsuru yok. Tamamı ifade özgürlüğü kapsamında. Sayın Erdoğan'ın geçmişte söylediklerini alırsak nasıl bir cezayla karşılaşması lazım acaba. Tek adam sistemi kuvvetler ayrımını tamamen ortadan kaldırdı. Yargının tarafsız ve bağımsız olduğunu söylüyorlar, ne güzel. Yargı, yürütmenin, saray iktidarının vesayeti altındadır.

2010 referandumunun da amacı yargıyı ele geçirmekti. İşte 23 bin tane hakim, savcı var. 16-17 bin tanesi son yıllarda atandı. AK Parti il ve ilçe teşkilatlarındaki avukatları hakim yaptılar. Peki ne oluyor bu hukuksuzlukları yaptıkça? Ne Kaftancıoğlu ne bizler bir santim geri adım atmayacak. Biz bu memleketteki tüm adaletsizlikleri adaletle ortadan kaldıracağız."