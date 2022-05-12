CHP Genel Başkan Yardımcısı Erkek: Ne Kaftancıoğlu, ne de biz bir santim geri adım atmayacağız - Son Dakika
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CHP Genel Başkan Yardımcısı Erkek: Ne Kaftancıoğlu, ne de biz bir santim geri adım atmayacağız

12.05.2022 16:14
CHP Genel Başkan Yardımcısı Erkek: Ne Kaftancıoğlu, ne de biz bir santim geri adım atmayacağız

CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, partisinin İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'na verilen cezaların Yargıtay tarafından onanmasının ardından karara tepki göstererek yargının, saray iktidarının tahakkümü altında olduğunu söyledi

CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, Canan Kaftancıoğlu'na verilen cezaların ardından Halk TV'de açıklamalarda bulundu.

Erkek'in açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

"TWEETLERDE SUÇ UNSURU YOK"

"O tweetlerin hiçbirinde suç unsuru yok. Tamamı ifade özgürlüğü kapsamında. Sayın Erdoğan'ın geçmişte söylediklerini alırsak nasıl bir cezayla karşılaşması lazım acaba. Tek adam sistemi kuvvetler ayrımını tamamen ortadan kaldırdı. Yargının tarafsız ve bağımsız olduğunu söylüyorlar, ne güzel. Yargı, yürütmenin, saray iktidarının vesayeti altındadır.

2010 referandumunun da amacı yargıyı ele geçirmekti. İşte 23 bin tane hakim, savcı var. 16-17 bin tanesi son yıllarda atandı. AK Parti il ve ilçe teşkilatlarındaki avukatları hakim yaptılar. Peki ne oluyor bu hukuksuzlukları yaptıkça? Ne Kaftancıoğlu ne bizler bir santim geri adım atmayacak. Biz bu memleketteki tüm adaletsizlikleri adaletle ortadan kaldıracağız."

NE OLMUŞTU?

Yargıtay 3. Ceza Dairesi, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'na 5 ayrı suçtan verilen 9 yıl 8 ay 20 günlük hapis cezasının 4 yıl 11 ay 20 gün olan bölümünü onadı. Yargıtay, Kaftancıoğlu'na iki suçtan verilen 4 yıl 2 aylık hapis cezasını ise bozdu. Kaftancıoğlu'nun, Terörle Mücadele Kanunu 7/2 "Örgüt propagandası yapma" suçundan beraat ettiği bildirildi.

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu hakkında 2012-2017 yılları arasındaki Twitter paylaşımları nedeniyle dava açılmıştı. İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesi, 2019'daki yargılama sonucunda Kaftancıoğlu'nu beş ayrı suçtan toplamda 9 yıl 8 ay 20 gün hapis cezasına çarptırmıştı.

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Son Dakika Politika CHP Genel Başkan Yardımcısı Erkek: Ne Kaftancıoğlu, ne de biz bir santim geri adım atmayacağız - Son Dakika


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SON DAKİKA: CHP Genel Başkan Yardımcısı Erkek: Ne Kaftancıoğlu, ne de biz bir santim geri adım atmayacağız - Son Dakika
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