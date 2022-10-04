CHP, Millet İttifakı'nın adayına ilişkin YSK'yi işaret etti: Düğmeye basmasını bekliyoruz - Son Dakika
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CHP, Millet İttifakı'nın adayına ilişkin YSK'yi işaret etti: Düğmeye basmasını bekliyoruz

04.10.2022 09:30

6'lı masanın Cumhurbaşkanı adayını açıklama takvimine ilişkin, "Biz Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) düğmeye basmasını bekliyoruz" diyen Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı Faik Öztrak, dış politikaya ilişkin de açıklamalarda bulunarak, ''Milletin masası Ege'de Türkiye- Yunanistan dengesinin Türkiye aleyhine bozulması karşısında ve Rusya'nın Ukrayna'nın bazı bölgelerini ilhakı konusunda da net tavrını ortaya koymuştur'' şeklinde konuştu.

2023 seçimleri yaklaşırken Milet İttifakı'nın adayının kim olacağı da tartışılmaya devam ediyor. Son olarak 2 Ekim'de toplanan altılı masanın ardından gözler adayının açıklanmasına çevrilmişken toplantıdan herhangi bir isim çıkmadı. Konuya ilişkin CHP Genel Başkan Yardımcısı Faik Öztrak da bir açıklama geldi.

YOL HARİTASI BELİRLENDİ

Öztrak, ''Siyasi yelpazenin çok farklı yerlerinden gelen 6 parti ayrılıkları bir kenara bırakarak, vatan, millet ve demokrasi aşkıyla bir araya gelmiştir. Milletin masası dün yepyeni ve güçlendirilmiş bir parlamenter sistemi bu ülkeye getirmek için yapılacakların yol haritasını çıkarmıştır. En kısa sürede kamuoyuna açıklama kararını da almıştır.

DIŞ POLİTİKA GÖRÜŞLERİ AÇIKLANDI

Yine çok önemli bir adım olarak, milletimizin menfaati için belirlenen 9 temel sorun alanında, ortak politikalar belirlemek ve ortak taahhütlerini kamuoyuna en kısa sürede açıklamak üzere yola çıkmıştır. Milletin masası, Ege'de Türkiye- Yunanistan dengesinin Türkiye aleyhine bozulması karşısında ve Rusya'nın Ukrayna'nın bazı bölgelerini ilhakı konusunda da net tavrını ortaya koymuştur'' dedi.

''YSK'NIN DÜĞMEYE BASMASINI BEKLİYORUZ''

Sadece 13'üncü Cumhurbaşkanını seçmek için gerekli oyu değil aynı zamanda Meclis'te Güçlendirilmiş Parlamenter Sisteme geçiş için ihtiyaç duyulan çoğunluğu sağlama kararlılığını da açıklamıştır. Yol bellidir, istikamet bellidir. Siyasi tarihimizin farklı ve köklü damarlarından gelen 6 parti olarak bizim benimsediğimiz ilke ve değerler bellidir. Biz otokrasiden değil, demokrasiden yanayız. Biz üstünlerin hukukundan değil hukukun üstünlüğünden yanayız" ifadelerini kullandı. Öztrak ayrıca cumhurbaşkanı adayına ilişkin bir soru üzerine, "Biz Yüksek Seçim Kurulu'nun düğmeye basmasını bekliyoruz" yanıtını verdi.

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SON DAKİKA: CHP, Millet İttifakı'nın adayına ilişkin YSK'yi işaret etti: Düğmeye basmasını bekliyoruz - Son Dakika
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