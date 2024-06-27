CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökhan Zeybek Trabzon'da - Son Dakika
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Politika

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökhan Zeybek Trabzon'da

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökhan Zeybek Trabzon\'da

CHP Yerel Yönetimler ve Dirençli Kentlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gökhan Zeybek, Trabzon'a ziyaret gerçekleştirdi. Zeybek, Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya'yı ziyaret ederek CHP'li belediyelere ve Trabzon halkına teşekkür etti.

27.06.2024 14:14  Güncelleme: 14:15
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Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Yerel Yönetimler ve Dirençli Kentlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Gökhan Zeybek, hafta sonu gerçekleştireceği Gümüşhane- Bayburt programları öncesinde Trabzon'a geldi.

Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya, beraberinde CHP Trabzon Milletvekili Sibel Suiçmez, Trabzon İl Başkanı Mustafa Bak, Ortahisar İlçe Başkanı Haluk Batmaz, Ortahisar Belediye Başkan Yardımcısı Cüneyt Zorlu, meclis üyeleri ve parti teşkilatı ile birlikte Zeybek'i Trabzon Havalimanı'nda karşıladı. 27. Dönem Milletvekilliği görevinin ardından halkın sevgisini ve güvenini kazanarak büyük bir oy farkı ile Ortahisar Belediye Başkanı seçilen Ahmet Kaya'yı makamında ziyaret eden Gökhan Zeybek, CHP'li belediyelere ve Ahmet Kaya'ya güvenerek oy veren Trabzon halkına teşekkür etti.

Halkın CHP'yi Türkiye'de birinci parti yaparak büyük bir sorumluluk yüklediğini ifade eden Zeybek, "Halkımızın bu güvenini belediyelerimizin yaptığı hizmetlerle sağlamlaştıracak ve insan odaklı hizmetler üreterek vatandaşlarımızın huzur ve güven içinde olmalarını sağlayacağız. CHP'li tüm belediyeler, hizmet verdikleri bölgeleri marka haline getirecek" dedi.

31 Mart'ta CHP'nin kazandığı belediyelerde devraldıkları borç yüküne dikkat çeken Zeybek, bu borcun sebebinin israf ve kamu yararını öncelemeyen gereksiz harcamalar olduğuna dikkat çekti. Zeybek, CHP'nin belediyecilik anlayışında israf ve gereksiz harcamanın olmadığını, kaynakların kamu yararına, verimli ve planlı bir şekilde kullanıldığını belirterek "CHP'nin belediyecilik anlayışı, şeffaf, hesap veren ve halkçı belediyeciliktir" dedi.

Ortahisar'da da CHP'nin belediyecilik anlayışının en güzel örneklerinin verileceğinin altını çizen Zeybek, "Ahmet Kaya başkanımıza verilen yüksek destek liyakate, hoşgörüye, adalete ve eşit hizmete duyulan özlemle ilgilidir. Bu büyük desteğin hakkını vereceğine sonuna kadar inandığımız Ahmet Kaya Başkanımız, Ortahisar'da başarılı hizmetlere imza atacaktır" ifadelerini kullandı.

Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya, Zeybek'e ziyaretlerinden ve desteklerinden dolayı teşekkür ederek, belediyenin mevcut durumu, çalışmaları ve projeleri hakkında bilgi verdi. - TRABZON

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökhan Zeybek Trabzon'da - Son Dakika

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