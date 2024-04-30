CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökhan Zeybek ve Milletvekilleri Kilis'e Ziyarette Bulundu - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökhan Zeybek ve Milletvekilleri Kilis'e Ziyarette Bulundu

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökhan Zeybek ve Milletvekilleri Kilis\'e Ziyarette Bulundu

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökhan Zeybek ve beraberindeki milletvekilleri Kilis'te çeşitli ziyaretlerde bulundu. Heyet, CHP İl Başkanlığı binasında basın açıklaması yaparak Kilis Belediye Başkanı Hakan Bilecen'i ziyaret etti. Zeybek, gençleşme ve kadın temsiliyetine vurgu yaparak önümüzdeki dönemde parlamentoya daha fazla kadın ve genç milletvekili gönderme hedeflerinin olduğunu belirtti.

30.04.2024 14:58  Güncelleme: 15:04
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökhan Zeybek ve beraberindeki milletvekilleri çeşitli ziyaretlerde bulunmak üzere Kilis'e geldi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökhan Zeybek ve beraberindeki milletvekilleri Kilis'te ziyaretlerde bulundu. Heyet, CHP İl Başkanlığı binasında basın açıklamasından daha sonra Kilis Belediye Başkanı Av. Hakan Bilecen'i makamında bir araya gelerek hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

"80 kadın, 50 de genç milletvekilini parlamentoya göndereceğiz"

Parti içerisinde gençleşmeye gidildiğini söyleyen CHP Genel Başkanı Gökhan Zeybek, "Türkiye genelinde seçilmiş olan 412 Cumhuriyet Halk Partisi belediye başkanının içinde 70 yaşının üzerinde 5 belediyemiz mevcutken, 40 yaşının altında 150 belediye başkanımız var. O nedenle gençleşen daha çok kadın ve gençlerin Cumhuriyet Halk Partisi'nin seçildiğini göreceksiniz. Önümüzdeki dönem en az 80 kadın, 50'de genç milletvekillerini parlamentoya gönderme konusunda da bir irademiz olduğunu buradan belirtmek istiyorum. Gençler sadece direğe çıkıp bayrak asacak, kadın kolları ise broşür dağıtacak parti bekçileri gelecek ilçeye açacak çayı demleyecek sobayı yakacak bu örgütlerin hakkı neyse onların hepsinin gerçekleştiğini çok yakın zamanda göreceksiniz. Son Genel seçimlerde de bunu en açık biçimli ortaya koyduk" dedi.

"Başarı ödüllendirilir, başarısızlık ise kadro değişikliğini getirir"

Cumhuriyet Halk Parti'sinin baba ocağını olduğunu söyleyen CHP Genel Başkan Yardımcısı Zeybek, "Baba ocağının kapılarını biz herkese açıyoruz. Sadece gelin oy verin demiyoruz ve gelin bizde siyaset yapın gelin siyaset yaparak kurumlarımızda organlarımız da görev alın. Biz bu manada Türkiye'nin birleştirici gücü olarak ortaya çıkacağız ve ittifakıyla da kırmızı, beyaz Türkiye ittifakıyla da göreceksiniz. Sadece listede Güneydoğuda Türkiye'nin bütün coğrafyalarında da birinci parti çıkma iddiamızı en üst seviyede koyacağız. Başarı ödüllendirilir başarısızlıkta değişikliğini getirir" diye konuştu. - KİLİS

Kaynak: İHA

Hakan Bilecen, Gökhan Zeybek, Milletvekili, Kilis, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökhan Zeybek ve Milletvekilleri Kilis'e Ziyarette Bulundu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


16:14 İsrail polisinin Türk vatandaşını öldürdüğü anlar kamerada İsrail polisinin Türk vatandaşını öldürdüğü anlar kamerada
15:32 Valiliğin 1 Mayıs kısıtlamasına tepki gösteren Özel, AYM kararını gösterdi: Taksim’i yasaklamak anayasayı tanımamaktır Valiliğin 1 Mayıs kısıtlamasına tepki gösteren Özel, AYM kararını gösterdi: Taksim'i yasaklamak anayasayı tanımamaktır
15:21 Yer: İzmir Sokak ortasında insan derisi bulundu Yer: İzmir! Sokak ortasında insan derisi bulundu
13:56 Kudüs’te İsrail polisine bıçaklı saldırı düzenleyen Türk vatandaşı öldürüldü Kudüs'te İsrail polisine bıçaklı saldırı düzenleyen Türk vatandaşı öldürüldü
13:11 Devlet Bahçeli’nin ihanetle suçladığı Müsavat Dervişoğlu’ndan yanıt gecikmedi Devlet Bahçeli'nin ihanetle suçladığı Müsavat Dervişoğlu'ndan yanıt gecikmedi
15:36 Londra’da Bir Restoranda Telefon Hırsızlığı Anı Kameraya Yansıdı Londra'da Bir Restoranda Telefon Hırsızlığı Anı Kameraya Yansıdı
15:35 Ender Saraç, oğluna istismar suçundan yargılanıyor Anne şikayetçi olmadı, çocuğa kayyım atandı Ender Saraç, oğluna istismar suçundan yargılanıyor! Anne şikayetçi olmadı, çocuğa kayyım atandı
15:19 Bunu da gördük Alışveriş sırasında kocasına tasma takıp gezdirdi Bunu da gördük! Alışveriş sırasında kocasına tasma takıp gezdirdi
15:05 Yeşil sahalarda ender görülen an Maç sonu kız arkadaşına evlilik teklifi etti Yeşil sahalarda ender görülen an! Maç sonu kız arkadaşına evlilik teklifi etti
14:02 Fenomen Reynmen, sevgilisine evlilik teklifi etti Fenomen Reynmen, sevgilisine evlilik teklifi etti
13:42 Sosyal medyada tehdit ve küfürler savuran ’medyum’ hakkında gözaltı kararı Sosyal medyada tehdit ve küfürler savuran 'medyum' hakkında gözaltı kararı
13:28 Sosyal medyada 1 Mayıs provokasyonuna operasyon: 58 gözaltı Sosyal medyada 1 Mayıs provokasyonuna operasyon: 58 gözaltı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.04.2024 16:31:42. #1.12#
SON DAKİKA: CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökhan Zeybek ve Milletvekilleri Kilis'e Ziyarette Bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement