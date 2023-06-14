CHP Genel Başkan Yardımcısı Kuşoğlu: Kemal Kılıçdaroğlu kurultayda muhakkak aday olacaktır

CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu, katıldığı yayında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kurultayda yeniden aday gösterileceğini söyledi.

"ADAY GÖSTERECEĞİZ AMA YARIŞ ÇOK ADİL BİR ŞEKİLDE YAPILIR"

Geçtiğimiz günlerde katıldığı bir televizyon yayınında, 'Kurultayda aday mısınız?' sorusuna yanıt vererek, "Aday olmam, aday gösterilirim" ifadelerini kullanan Kemal Kılıçdaroğlu'nun sözlerine ilişkin konuşan Kuşoğlu, şunları kaydetti; "(Kılıçdaroğlu'nu) Partiden bir kesim muhakkak aday gösterecektir. Geçmişte de öyle oldu. Aday göstereceğiz ama Cumhuriyet Halk Partisi'nde bu yarış çok adil bir şekilde yapılır."

CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu.

KILIÇDAROĞLU NE DEMİŞTİ?

Geçtiğimiz günlerde, canlı yayında önemli açıklamalarda bulunan Kemal Kılıçdaroğlu, adaylık konusunda şu ifadeleri kullanmıştı; "CHP'de kişiler önemli değil. Değişimin önünü açtık. Aday olup olmamanın hiçbir önemi yok. Kurultayda gidip de 'Ben adayım' demem. Ama getirip işi yine kişiye getiriyoruz. Değişim olmayan bir hayat var mı? Hayatın her alanında değişim var. Partinin yetkili organları kimin aday olup olmayacağına karar verecektir. Bu partide herkes gelip genel başkanlığa aday olabilir. Ben kurultay kararı aldım, gelsin aday olacaklar çalışsın."