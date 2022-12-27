CHP, "İmamoğlu davası öncesi gizli toplantı yapıldı" iddiaları sonrası iktidarı hedef aldı: Neden susuyorsunuz, veremeyecek hesabınız mı var? - Son Dakika
Üye Girişi

CHP, "İmamoğlu davası öncesi gizli toplantı yapıldı" iddiaları sonrası iktidarı hedef aldı: Neden susuyorsunuz, veremeyecek hesabınız mı var?

27.12.2022 09:14

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, İBB Başkanı İmamoğlu'na hapis cezası çıkan duruşmadan bir gün önce 13 Aralık tarihinde Esenboğa Havalimanı'nda, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kurmaylarıyla davaya ilişkin toplantı yaptığına yönelik iddiaları TBMM gündemine taşıdı. Söz konusu iddialara Cumhurbaşkanlığından herhangi bir yanıt gelmediğini belirten Torun, "Neden susuyorsunuz? Veremeyecek hesabınız mı var?" diye konuştu.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Genel Başkan Yardımcıları Hamza Dağ ve Mustafa Şen ile seçim kampanyasından sorumlu olan Prof. Ertan Aydın'ın İmamoğlu duruşmasından bir gün önce toplantı yaptığı, davadan çıkacak kararın iktidarı nasıl etkileyeceğinin tartışıldığı iddiası kamuoyunda büyük tartışma yaratmıştı.

CHP'Lİ TORUN İMAMOĞLU İDDİASINI TBMM'YE TAŞIDI

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, duruşmadan bir gün önce toplantı yapıldığı iddialarını TBMM gündemine taşıdı.

"CUMHURBAŞKANLIĞINDAN HERHANGİ BİR AÇIKLAMA YAPILMADI"

Torun, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'a 13 Aralık'taki toplantının doğru olup olmadığını sordu. Oktay'ın yanıtlaması istemiyle soru önergesi hazırlayan Torun "Kararın açıklanmasından bir gün önce, 13 Aralık tarihinde Esenboğa Havalimanı'nda, Erdoğan'ın başkanlığında, İmamoğlu davası ile ilgili özel bir toplantı yapıldığı yönündeki iddialar basına yansımış, ancak bu iddialar hakkında Cumhurbaşkanlığı'ndan herhangi bir açıklama yapılmamıştır. Erdoğan'ın başkanlığında Esenboğa Havalimanı'nda bir toplantı yapılmış mıdır? Yapıldıysa gündemi nedir? Söz konusu toplantıda İmamoğlu davası gündeme gelmiş midir? Cumhurbaşkanlığı bünyesinde, siyasilere yönelik yargı süreçleri ile ilgili toplantılar yapılması rutin bir işlem midir, daha önce de bu kapsamda toplantılar yapılmış mıdır?" diye sordu.

İmamoğlu'nun davası öncesi Esenboğa'da gizli toplantı mı yapıldı? CHP iddiayı TBMM gündemine taşıdı
CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun.

"NEDEN SUSUYORSUNUZ?"

Torun "Saray ahalisi günlerdir bu skandala karşı suskun. Neden susuyorsunuz? Veremeyecek hesabınız mı var? Toplumun sorunları için mesai harcayıp toplantı yapmanız gerekirken seçilmiş belediye başkanımıza karşı kumpas mı kuruyorsunuz? İmamoğlu hakkındaki duruşmada senaryosu sarayda yazılan bir tiyatro sergilenmiştir. Bu herkesin bildiği bir gerçektir ve tarihe utanç vesikası olarak geçecektir" dedi.

YORUMLAR
500

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Ekrem İmamoğlu, Ankara, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika CHP, 'İmamoğlu davası öncesi gizli toplantı yapıldı' iddiaları sonrası iktidarı hedef aldı: Neden susuyorsunuz, veremeyecek hesabınız mı var? - Son Dakika


Son Dakika
10:45 Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Medvedev'den 2023 kehanetleri: ABD'de iç savaş çıkacak, Elon Musk seçimlerde bazı eyaletleri kazanacak
10:37 Güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı 1.085 lira seviyesinden işlem görüyor
10:37 ABD'nin Teksas eyaletinde kadın kılığına giren sapık, kadınlar tuvaletine girip, özel görüntüleri kayda aldı! Yakalanan şahıs, cezaevine gönderildi
10:29 Güne yükselişle başlayan dolar/TL, 18,70 seviyesinden işlem görüyor
10:29 2023'teki tatil takvimi belli oldu! Birçok resmi tatil hafta sonuna denk geliyor
10:26 Esra Sönmezer'den "Asgari ücretli biriyle evlenir misin?" sorusuna dikkat çeken cevap: Onu kabul ettiysem her şeyin bir bedeli var
10:19 Fenerbahçe'nin teknik patronu Jorge Jesus, bu akşam oynanacak Hatay maçında değişikliğe gidiyor! 4'lü savunmaya geçilecek, Valencia 11'e dönecek
10:14 Türkiye'nin ortaklıktan çıkarıldığı F-35 projesinde peş peşe gelen kazaların ardından İsrail, envanterinde bulunan uçakları inceleme kararı aldı
10:14 AYM, CHP'li vekillerin başvurusu ve AK Parti ile MHP'nin oylarıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bütçeye ödenek ekleme yetkisi iptal etti
09:08 Muğla'da yaşanan silahlı kavgada uzman çavuş kafasından vuruldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.12.2022 11:06:52. #1.11#
SON DAKİKA: CHP, "İmamoğlu davası öncesi gizli toplantı yapıldı" iddiaları sonrası iktidarı hedef aldı: Neden susuyorsunuz, veremeyecek hesabınız mı var? - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement