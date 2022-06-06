CHP Genel Başkan Yardımcısı Torun Ordu'da konuştu Açıklaması - Son Dakika
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CHP Genel Başkan Yardımcısı Torun Ordu'da konuştu Açıklaması

06.06.2022 13:54
CHP Genel Başkan Yardımcısı Torun Ordu'da konuştu Açıklaması

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, 6'lı masanın cumhurbaşkanı adayını elbette çıkaracağını belirterek "Türk milletinin iradesini alarak, güvenini kazanarak mutlaka göreve gelecektir.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, 6'lı masanın cumhurbaşkanı adayını elbette çıkaracağını belirterek "Türk milletinin iradesini alarak, güvenini kazanarak mutlaka göreve gelecektir. Bundan hiç kimsenin endişesi olmasın." dedi.

Torun, partisinin il başkanlığında düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Yarın TBMM'de fındıkla ilgili bir önergelerinin olacağını duyuran Torun, gündeme getirilecek bu önergeyle fındıkla ilgili çok önemli açıklamaları ve tespitleri iletmiş olacaklarını söyledi.

Torun, bugün 3600 ek göstergeye yönelik bir açıklama beklediklerini dile getirerek "Her seçim döneminde vadedildi. Her seçim döneminde söz verildi. Biz bununla ilgili kanun teklifi verdik, bununla ilgili bir sürü önerge verdik. Ama şimdi görüyor ki halk nezdinde bir karşılığı kalmadı, acaba ne yaparım da ben bu karşılığı artırırım çabası içerisinde." diye konuştu.

Erdoğan'ın 3600 ek göstergeyi çıkarmasının çok önemli ve kıymetli olduğunu ifade eden Torun, "Ama bunu keşke bu noktaya gelene kadar değil, daha önceden bu mağduriyeti engelleyebilseydiniz. Bizim geçmişte yaptığımız taleplerimizi, bu konuda açıkça ifade ettiğimiz mağduriyeti görebilseydiniz de bunu yerine getirseydiniz. Bunu bir seçim yatırımı olarak yapmasaydınız." şeklinde konuştu.

Torun, bir gazetecinin Millet İttifakı'nın adayı kim olacak sorusu üzerine, "Elbette 6'lı masa adayını çıkaracaktır. Türk milletinin iradesini alarak, güvenini kazanarak mutlaka göreve gelecektir. Bundan hiç kimsenin endişesi olmasın. Yolumuza emin adımlarla yürüyoruz. Türkiye'yi kucaklayacak, hiç kimseyi ötekileştirmeyecek, bu ülkede barışı, huzuru, refahı sağlayacak bir adayımızı mutlaka açıklayacağız." dedi.

CHP Ordu İl Başkanı Atila Şahin da Kemal Kılıçdaroğlu'nun perşembe günü Ordu'da olacağını söyledi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Torun Ordu'da konuştu Açıklaması
CHP Genel Başkan Yardımcısı Torun Ordu'da konuştu Açıklaması

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Kaynak: AA

Cumhuriyet Halk Partisi, Seyit Torun, Ordu, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika CHP Genel Başkan Yardımcısı Torun Ordu'da konuştu Açıklaması - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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