CHP Genel Başkan Yardımcısı: Türkiye'de büyüyen iki şey yoksulluk ve zenginlerin serveti - Son Dakika
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Politika

CHP Genel Başkan Yardımcısı: Türkiye'de büyüyen iki şey yoksulluk ve zenginlerin serveti

CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, TÜİK tarafından duyurulan büyüme rakamlarının vatandaşa yansımadığını belirterek, yoksulluk ve zenginlerin servetinin Türkiye'de büyüyen iki şey olduğunu söyledi. Bulut, vatandaşın borç harç içinde yaşamını idame etmek zorunda bırakıldığını ve zengin kesimin vergi yükünün düşürüldüğünü öne sürdü.

01.03.2024 12:39  Güncelleme: 12:41
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CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, " Türkiye'de büyüyen iki şeyin, yoksulluk ve zenginlerin serveti olduğunu" kaydetti.

Bulut, yaptığı yazılı açıklamada, TÜİK tarafından yüzde 4,5 olarak duyurulan büyüme rakamları ile 2023'e ilişkin gayrisafi yurt içi hasıla (GSYH) verilerini değerlendirdi.

Ekonomik büyümenin vatandaşa yansımadığını savunan Bulut, vatandaşın borç harç içinde yaşamını idame etmek zorunda bırakıldığını kaydetti.

Bulut, TÜİK rakamlarına göre geçen yıl ülkedeki yoksul sayısının 18,2 milyonu geçtiğini belirterek, zengin kesimin vergi yükünün düşürüldüğünü ve emekliler ile dar gelirlilerin yok sayıldığını öne sürdü.

Çarşı ve pazarda fiyatların çok pahalı olduğunu belirten Bulut, şu değerlendirmede bulundu:

"Vatandaş yüksek enflasyonist ortamda geçinemediği için çöpten sebze-meyve topluyor. Semt pazarlarında gündüz gözüyle alışveriş yapan tek tük vatandaş kaldı. Herkes fiyatlar düşsün diye akşam pazarını bekliyor. Türkiye'de büyüyen iki şey var, yoksulluk ve zenginlerin serveti."

Kaynak: AA

Burhanettin Bulut, Türkiye, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika CHP Genel Başkan Yardımcısı: Türkiye'de büyüyen iki şey yoksulluk ve zenginlerin serveti - Son Dakika

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SON DAKİKA: CHP Genel Başkan Yardımcısı: Türkiye'de büyüyen iki şey yoksulluk ve zenginlerin serveti - Son Dakika
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