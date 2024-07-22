CHP Genel Başkan Yardımcısı Yankı Bağcıoğlu, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Somali'deki görevine karşı çıkıyor - Son Dakika
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Politika

CHP Genel Başkan Yardımcısı Yankı Bağcıoğlu, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Somali'deki görevine karşı çıkıyor

CHP Genel Başkan Yardımcısı Yankı Bağcıoğlu, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Somali'de görevlendirilmesine karşı çıkarak, Somali'de konuşlu birliklerin muharebe görevi olmadığını ve olmaması gerektiğini belirtti. Bağcıoğlu, Türkiye'nin Somali'ye destek vermesi gerektiğini ancak milli güvenliği tehlikeye atacak şekilde kuvvet kaydırılmasının arzu edilen bir durum olmadığını ifade etti.

22.07.2024 10:53
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CHP Genel Başkan Yardımcısı Yankı Bağcıoğlu, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) unsurlarının Somali'de 2 yıl süreyle görevlendirilmesine ilişkin TBMM'ye gönderilen Cumhurbaşkanlığı tezkeresi hakkında, "Somali'de konuşlu birliklerimizin halihazırda muharebe görevi yoktur, gelecekte de olmamalıdır." ifadelerini kullandı.

Bağcıoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, tezkereye ilişkin ciddi kaygılarının bulunduğunu bildirdi.

"Türk Deniz Kuvvetleri zaten yıllardır Somali Deniz Kuvvetlerine danışmanlık yapmaktadır. Bizim Somali'de konuşlu birliklerimizin halihazırda muharebe görevi yoktur, gelecekte de olmamalıdır." değerlendirmesini yapan Bağcıoğlu, Türkiye'den, özellikle deniz kuvveti konusunda destek isteyen Somali'nin, hiçbir devlette benzeri görülmedik şekilde karasuları ile münhasır ekonomik bölgesini eşit olacak şekilde 200 deniz mili olarak ilan ettiğini belirtti.

Bağcıoğlu, şunları kaydetti:

"Böylesine geniş bir alanda Türk Deniz Kuvvetlerinin görev yapması ve tam anlamıyla başarılı olması ancak ve ancak milli güvenliğimizi tehlikeye atacak şekilde kuvvet kaydırılması durumunda mümkün olabilir ki bu herhalde ülkemiz için arzu edilen bir durum değildir. Öncelikli hedefimiz, Somali'nin kendine ait, yüksek kapasiteli sahil güvenlik gemilerine sahip olmasını sağlamak ve Somali'nin ihtiyaç duyacağı gemi, deniz araçları ve İHA gibi hava araçlarının Türkiye'den satın alınması konusunda her türlü girişimi yapmaktır."

Bağcıoğlu, Somali'nin Türkiye'den satın alacağı gemi ve hava araçlarının, TSK tarafından eğitilmiş Somalili personel tarafından işletilmesinin hem Somali hem de Türkiye için en uygun çözüm olduğunu da vurguladı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Politika CHP Genel Başkan Yardımcısı Yankı Bağcıoğlu, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Somali'deki görevine karşı çıkıyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: CHP Genel Başkan Yardımcısı Yankı Bağcıoğlu, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Somali'deki görevine karşı çıkıyor - Son Dakika
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