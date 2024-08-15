CHP Genel Başkan Yardımcısı Zeliha Aksaz Şahbaz: Özgür Özel'in ayağında küçük bir kırık var - Son Dakika
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Politika

CHP Genel Başkan Yardımcısı Zeliha Aksaz Şahbaz: Özgür Özel'in ayağında küçük bir kırık var

CHP Genel Başkan Yardımcısı Zeliha Aksaz Şahbaz: Özgür Özel\'in ayağında küçük bir kırık var

CHP Genel Başkan Yardımcısı Zeliha Aksaz Şahbaz, Adıyaman'da yaptığı konuşmada, Genel Başkan Özgür Özel'in ayağında küçük bir kırık olduğunu ve birkaç gün içinde destekle yürüyebileceğini söyledi.

15.08.2024 22:46
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CHP Genel Başkan Yardımcısı Zeliha Aksaz Şahbaz, "Genel Başkanımız Özgür Özel'in ayağında küçük bir kırık olayı oldu. Birkaç gün içinde destekle yürüyebilecek." dedi.

Şahbaz, çeşitli temaslarda bulunmak üzere geldiği Adıyaman'da, bir restoranda partililerle buluştu. Şahbaz, buradaki konuşmasında, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023 depremlerden Adıyaman'ın büyük oranda hasar gördüğünü söyledi.

Deprem bölgesinde önemli ziyaretler gerçekleştirdiklerini aktaran Şahbaz, sağlık sistemini eleştirerek, hastane ve sağlık kurumu binalarının deprem döneminde hizmet veremez hale geldiğini savundu.

Deprem bölgesinde psikolojik desteklerin sağlanması gerektiğini belirten Şahbaz, "Adıyaman'da ve deprem bölgesinde hızlı bir şekilde psikolojik destekleri Sağlık Bakanlığı tarafından sunulmalıdır. Yaşanan travma ihmal edilmemeli." dedi.

Şahbaz, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in sağlık durumuna ilişkin de "Genel Başkanımız Özgür Özel'in ayağında küçük bir kırık olayı oldu. Birkaç gün içinde destekle yürüyebilecek. Kendisine bu arada geçmiş olsun dileklerimizi de Adıyaman'dan iletmek istiyorum." ifadelerini kullandı.

Programa, Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, CHP İl Başkanı Engin Doğan ve partililer katıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Politika CHP Genel Başkan Yardımcısı Zeliha Aksaz Şahbaz: Özgür Özel'in ayağında küçük bir kırık var - Son Dakika

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SON DAKİKA: CHP Genel Başkan Yardımcısı Zeliha Aksaz Şahbaz: Özgür Özel'in ayağında küçük bir kırık var - Son Dakika
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