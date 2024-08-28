CHP Genel Başkan Yardımcısı Zeliha Aksaz Şahbaz, Şehir Hastanelerindeki Tıbbi Cihaz Alımlarını Eleştirdi - Son Dakika
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Politika

CHP Genel Başkan Yardımcısı Zeliha Aksaz Şahbaz, Şehir Hastanelerindeki Tıbbi Cihaz Alımlarını Eleştirdi

CHP Genel Başkan Yardımcısı Zeliha Aksaz Şahbaz, Şehir Hastanelerindeki Tıbbi Cihaz Alımlarını Eleştirdi

CHP Genel Başkan Yardımcısı Zeliha Aksaz Şahbaz, şehir hastanelerinde bazılarında tıbbi cihaz alımı ve bakım onarım masraflarının Sağlık Bakanlığı tarafından karşılandığını belirtti. Şahbaz, şehir hastanelerinin kamu kaynaklarının israf edildiği bir alan olduğunu ifade etti.

28.08.2024 13:49
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CHP Genel Başkan Yardımcısı Zeliha Aksaz Şahbaz, "Bazı şehir hastanelerinde Sağlık Bakanlığınca hiçbir şekilde tıbbı cihaz alınmaz ve bakım onarım masrafı yapılmazken, bazı hastanelerde yüz milyonlarca lira tutarında tıbbı cihaz alındığı, tıbbı cihaz bakım onarım masraflarının Sağlık Bakanlığınca karşılandığı anlaşılmaktadır." dedi.

Şahbaz, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, AK Parti iktidarlarında, sağlıkta dönüşüm politikalarıyla birlikte şehir hastanelerinin sağlık hizmetleri sunumunun merkezine yerleştirildiğini söyledi.

Kamu Özel İşbirliği adı altında, "Yap-Kirala-Devret" modeliyle yapılan 18 şehir hastanesinin "kamu sağlık harcamaları içerisinde tam bir kara deliğe dönüştüğünü" ileri süren Şahbaz, "2023 yılı bütçesinden kira ve hizmet bedeli olarak 46 milyar 662 milyon lira ödenirken, 2024 bütçesinden 26 milyar 143 milyon hizmet, 57 milyar 554 milyon kira olmak üzere 83 milyar 694 milyon lira aktarılacağı belirtilmiştir. Bu da Sağlık Bakanlığı bütçesinin yüzde 11,4'ü anlamına gelmektedir." ifadelerini kullandı.

Şehir hastanelerinin sözleşmelerinin tek tip olmadığını ve hastaneden hastaneye önemli farklılıklar içerdiğini kaydeden Şahbaz, "Bazı şehir hastanelerinde Sağlık Bakanlığınca hiçbir şekilde tıbbı cihaz alınmaz ve bakım onarım masrafı yapılmazken, bazı hastanelerde yüz milyonlarca lira tutarında tıbbı cihaz alındığı, tıbbı cihaz bakım onarım masraflarının Sağlık Bakanlığınca karşılandığı anlaşılmaktadır." dedi.

Şahbaz, şehir hastaneleri için "Devletin cebinden 1 kuruş harcanmayarak yapılacak" denilmesine rağmen hastaneler için kamu kaynaklarından yüz milyonlarca liralık tıbbı cihaz alındığının tespit edildiğini belirterek, şunları söyledi:

"2023 şubat ayında faaliyete başlayan Ankara-Etlik Şehir Hastanesine 285 milyon 170 bin 652 lira tutarında tıbbı cihaz alındığı, Ankara-Bilkent ve Konya şehir hastanelerinde bir kısım tıbbı cihaz bakım onarım ve kalibrasyon bedellerinin kamu tarafından karşılandığı tespit edilmiştir. İktidarın söylemine göre devletin kasasından 1 kuruş harcamadan inşa edilmesi gereken şehir hastaneleri için alınan tıbbı cihaz ve bakanlıkça karşılanan bakım onarım giderleri 676 milyon 823 bin 689 lira olup, bu harcamanın sözleşme tarihindeki dolar kuruna göre karşılığı 26 milyon 612 bin 700 dolar, günümüz döviz kuruna göre lira karşılığı ise 903 milyon 501 bin 165 liradır."

CHP'li Şahbaz, şehir hastanelerinin sözleşmelerinin "ticari sır" gerekçesiyle kamuoyundan gizlendiğini söyleyerek, "Kamu tüzel kişileri tarafından yapılan sözleşmelerde şeffaflık ve hesap verilebilirlik ilkeleri geçerli olduğundan bir tarafında kamunun olduğu sözleşmeler ticari sır olarak kabul edilemez." diye konuştu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Politika CHP Genel Başkan Yardımcısı Zeliha Aksaz Şahbaz, Şehir Hastanelerindeki Tıbbi Cihaz Alımlarını Eleştirdi - Son Dakika

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SON DAKİKA: CHP Genel Başkan Yardımcısı Zeliha Aksaz Şahbaz, Şehir Hastanelerindeki Tıbbi Cihaz Alımlarını Eleştirdi - Son Dakika
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