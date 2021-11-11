CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Antalya'da toplu açılış töreninde konuştu Açıklaması - Son Dakika

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Hiç meraklanmayın, EYT sorununu çözeceğiz, 3600 ek göstergeyi getireceğiz. Çalışanların, polislerin, sağlık çalışanlarının tamamının sorununu çözeceğiz." dedi.

Kılıçdaroğlu, Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde belediye tarafından yapılan yatırımların toplu açılış töreninde yaptığı konuşmada, CHP'li belediyelerin yaptıkları çalışmaları yakından takip ettiğini belirtti.

Belediye başkanlarından, yoksul mahallelerden başlayarak, tüm mahallelerde kreş yapmalarını istediğini anlatan Kılıçdaroğlu, kreşlere annelerin çocuklarını güvenle bırakabilmeleri, çocukların da kendilerini geliştirebilmeleri, rahatlıkla oyunlar oynayabilmeleri gerektiğini kaydetti.

Kılıçdaroğlu, belediye başkanlarından herkese eşit hizmet götürmelerini istedi.

Emeklilikte yaşa takılanların (EYT) açtıkları pankartı gören Kılıçdaroğlu, şunları söyledi:

"Hiç meraklanmayın, EYT sorununu çözeceğiz, 3600 ek göstergeyi getireceğiz. Çalışanların, polislerin, sağlık çalışanlarının tamamının sorununu çözeceğiz. Çiftçinin tarım kredi kooperatiflerinden veya bankalardan çektikleri kredilerin faizlerini bir seferde, bir haftada tamamen sileceğiz. Esnafın bankalardan aldığı, esnaf kredi kooperatiflerinden aldığı kredilerin faizlerini bir hafta içinde tamamını sileceğiz. İnanın bu ülkeye baharı ya getireceğiz, ya getireceğiz. Bu memlekete huzuru, barışı getireceğiz."

İnsanların inancı, yaşam tarzı, kimliği ile değil, işiyle, gelir düzeyiyle yaşam standartlarıyla ilgilendiklerini belirten "Bunların hepsini dostlarımızla yapacağız, ittifakla, bütün dostlarımızla, cumhuriyetten, demokrasiden, insan haklarından, özgürlükten, alın terinden, emekten, hakça kazanandan, üreten, çalışan, evine helal ekmek götürenden yana olan bütün dostlarımızla birlikte yapacağız. Birlikte mücadele edeceğiz. Hiç meraklanmayın, az kaldı. Unutmayın, geliyor gelmekte olan." ifadelerini kullandı.

Konuşmanın ardından Döşemealtı Belediye Başkanı Turgay Genç, Kılıçdaroğlu'na ilçeye özgü el dokuması halı hediye etti.