Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu FOX TV'de katıldığı programda kendisine yöneltilen, "Cumhurbaşkanlığı'na aday olur musunuz?" sorusuna "6'lı masa uzlaşırsa ben hazırım" şeklinde yanıt verdi. Ekonomiye ilişkin değerlendirmelerde bulunan Kılıçdaroğlu, "6 lider olarak üzerinde uzlaştığımız bir zaman dilimi var. 6 ay içinde topluma nefes aldıracağız" diye konuştu.
Kılıçdaroğlu'nun bu açıklamaları sosyal medyada kısa süre içerisinde gündem oldu. Çok sayıda sosyal medya kullanıcısı "KılıçdaroğluAdayOlma"etiketi altında paylaşımda bulunarak CHP liderinin Cumhurbaşkanı adayı olmaması gerektiğini ifade etti.
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Son Dakika › Politika › CHP liderinin 'Uzlaşılırsa ben adaylığa hazırım' sözleri muhalifleri çılgına çevirdi: Kılıçdaroğlu aday olma - Son Dakika