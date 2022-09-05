CHP liderinin "Uzlaşılırsa ben adaylığa hazırım" sözleri muhalifleri çılgına çevirdi: Kılıçdaroğlu aday olma - Son Dakika
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CHP liderinin "Uzlaşılırsa ben adaylığa hazırım" sözleri muhalifleri çılgına çevirdi: Kılıçdaroğlu aday olma

05.09.2022 16:47

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bugün katıldığı bir programda "6'lı masa benim ismimde uzlaşırsa ben aday olmaya hazırım" sözlerini kullandı. Ana muhalefet partisi liderinin sözleri sosyal medyayı karıştırdı. Seçimi kazanamayacağını düşünen çok sayıda muhalif seçmen, "KılıçdaroğluAdayOlma" etiketiyle paylaşım yaptı.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu FOX TV'de katıldığı programda kendisine yöneltilen, "Cumhurbaşkanlığı'na aday olur musunuz?" sorusuna "6'lı masa uzlaşırsa ben hazırım" şeklinde yanıt verdi. Ekonomiye ilişkin değerlendirmelerde bulunan Kılıçdaroğlu, "6 lider olarak üzerinde uzlaştığımız bir zaman dilimi var. 6 ay içinde topluma nefes aldıracağız" diye konuştu.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Kılıçdaroğlu'nun bu açıklamaları sosyal medyada kısa süre içerisinde gündem oldu. Çok sayıda sosyal medya kullanıcısı "KılıçdaroğluAdayOlma"etiketi altında paylaşımda bulunarak CHP liderinin Cumhurbaşkanı adayı olmaması gerektiğini ifade etti.

İşte o etiket:

Kılıçdaroğlu 'Uzlaşılırsa ben adaylığa hazırım' dedi, sosyal medyadan anında yanıt geldi: Aday olma



YORUMLAR
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Kemal Kılıçdaroğlu, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika CHP liderinin 'Uzlaşılırsa ben adaylığa hazırım' sözleri muhalifleri çılgına çevirdi: Kılıçdaroğlu aday olma - Son Dakika


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SON DAKİKA: CHP liderinin "Uzlaşılırsa ben adaylığa hazırım" sözleri muhalifleri çılgına çevirdi: Kılıçdaroğlu aday olma - Son Dakika
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