CHP liderinin "Uzlaşılırsa ben adaylığa hazırım" sözleri muhalifleri çılgına çevirdi: Kılıçdaroğlu aday olma

Erdoğan Yunanistan için "Bir gece ansızın gelebiliriz" dedi, ses başka ülkeden geldi

İstanbul'da hangi parti önde? Son ankette en büyük sürprizi Sarıgül yaptı

İşte Türkiye'nin en az nüfuslu ilçesi! Sadece bin 500 kişi yaşıyor

İngiltere'nin yeni başbakanını tanıyalım! Vadettiği Türkiye planı pek iç açıcı değil

O da yasak olduğunu bilmiyordu, polisin kestiği 1.823 liralık cezayla öğrendi

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu FOX TV'de katıldığı programda kendisine yöneltilen, "Cumhurbaşkanlığı'na aday olur musunuz?" sorusuna "6'lı masa uzlaşırsa ben hazırım" şeklinde yanıt verdi. Ekonomiye ilişkin değerlendirmelerde bulunan Kılıçdaroğlu, "6 lider olarak üzerinde uzlaştığımız bir zaman dilimi var. 6 ay içinde topluma nefes aldıracağız" diye konuştu.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Kılıçdaroğlu'nun bu açıklamaları sosyal medyada kısa süre içerisinde gündem oldu. Çok sayıda sosyal medya kullanıcısı "KılıçdaroğluAdayOlma"etiketi altında paylaşımda bulunarak CHP liderinin Cumhurbaşkanı adayı olmaması gerektiğini ifade etti.

İşte o etiket:







