CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Bafra'da vatandaşlara seslendi Açıklaması - Son Dakika
Üye Girişi

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Bafra'da vatandaşlara seslendi Açıklaması

31.08.2022 20:22
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Bafra'da vatandaşlara seslendi Açıklaması

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Çözümleri üretiyoruz, güç birliği içinde çalışıyoruz.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Çözümleri üretiyoruz, güç birliği içinde çalışıyoruz. Bize katılırsanız Türkiye güçlü olacak." dedi.

Alaçam ilçesinin ardından yeniden Bafra ilçesine geçen Kılıçdaroğlu, esnafı ziyaret ederek vatandaşlara hitap etti.

Buradaki konuşmasında Kılıçdaroğlu, "Benim yolum sizin yolunuzdur. Hak talep eden herkes için yürüyeceğim, herkes için mücadele edeceğim." ifadesini kullandı.

Türkiye'nin çok ciddi sorunlarla karşı karşıya olduğunu savunan Kılıçdaroğlu, "Türkiye Cumhuriyeti tarihinde bu kadar derin sorunlar yaşanmamıştı, devletin hazinesi nedir belli değil, devlette kim neyi yapıyor belli değil, dış politika belli değil, iç politika hiç belli değil, bakanlar var, adını sayın desem kimse sayamaz. Bütün bunları düşündüğümüzde pek çok sorunla karşı karşıyayız." diye konuştu.

"Ben sizin sorunlarınıza talibim"

Türkiye'nin bir tarım ülkesi olduğuna işaret eden Kılıçdaroğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Çiftçiniz üretiyor alın terinin karşılığını alamıyorsa, bu kadar bereketli ovalarda eken biçen çiftçi, 'Hala benim ürünümün fiyatı ne olacak?' diye fiyat bekliyorsa bir sorunumuz var demektir. Bu kadar bereketli ovalar varken, çiftçimiz varken eğer bu ülkenin sözde bakanı Venezuela'ya gidip oralarda 'tarımı inceleyeceğiz', Sudan'a gidip orada, 'arazi kiralayacağız, orada üreteceğiz Türkiye'ye getireceğiz' diyorsa, bir devlet kendi çiftçisiyle rekabet edemez, doğru değildir. Bunların değişmesi lazım. Bu anlayışın değişmesinin yolu sizde. Bende değil. Siz değiştireceksiniz. Ben sizin sorunlarınıza talibim. Birilerinin yaptığı gibi paranıza pulunuza değil, tam tersine sizin daha fazla kazanmanızı isterim. Her evde huzur olmasını isterim. Her şeyden önce Türkiye'nin büyümesini, kalkınmasını, kendi bölgesinde lider olmasını isterim."

"Yazık günahtır, onlara da yazık günah"

Bir vatandaşın "Afgan ve Suriyelileri yollayalım" sözleri üzerine Kılıçdaroğlu, "Hiç meraklanma iki yıl içinde, iki." diyerek, şunları kaydetti:

"Ben söyledim, Suriye ile barışın dedim, kavga etmeyin dedim, yanlış yapıyorsunuz dedim, Türkiye'de uluslararası Suriye konferansı düzenleyin dedim, yapmadı. Putin talimat verdi, 'emredersin' diyor, şimdi 'barışacağım' diyor...Sen demelisin ki, 'ben ülkemin çıkarını koruyacağım'. Gidecektin Emevi Camisi'nde 24 saatte namaz kılacaktın, daha sen oraya gitmeden 3 milyon 600 bin Suriyeli geldi. Yazık günahtır, onlara da yazık günah. Afganlar mülteci değil onlar kaçak gelmişler, Afganlar bin kilometrelik İran toprağını aşarak Türkiye'ye geliyorlar, Afganları yakalayacağız İran'a teslim edeceğiz, oradan geldikleri için."

Altı siyasi parti liderinin Türkiye'nin sorunlarını bildiğini söyleyen Kılıçdaroğlu, "Çözümleri üretiyoruz, güç birliği içinde çalışıyoruz. Bundan emin olmanızı isterim, bize destek verin, bize güç verin, bize katılın. Bize katılırsanız Türkiye güçlü olacak, bize katılın bu memlekete adalet gelsin. Bize katılın bu memlekette alın terinin değeri olsun. Bize katılın bu memlekete işsizliği bitirelim. Bize katılın esnaf rahat etsin. Esnafı da çiftçisi de faiz altında eziliyor." diye konuştu.

YORUMLAR
500
Kılıçdaroğlu'ndan TEKNOFEST'e sürpriz ziyaret Kılıçdaroğlu'ndan TEKNOFEST'e sürpriz ziyaret Kılıçdaroğlu, Altılı Masayı Anlattı: 'Özel Ekiplerimiz Var, Emekli Bürokratlar, Fiilen Çalışan Bürokratlar Var, Onların Destekleri Var' Kılıçdaroğlu, Altılı Masayı Anlattı: 'Özel Ekiplerimiz Var, Emekli Bürokratlar, Fiilen Çalışan Bürokratlar Var, Onların Destekleri Var'
Kaynak: AA

Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye, Bafra, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Bafra'da vatandaşlara seslendi Açıklaması - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
20:02 Fenerbahçe, Galatasaray'ın istediği dünyaca ünlü golcü Icardi için adım attı!
19:32 İngiltere'de korku yaratan hayvan! Vatandaşlara uyarılar yapıldı
19:27 Kulüpler Birliği, Rezerv Lig'in iptal edilmesi için TFF'ye başvurdu
19:20 Sosyal medyada gündem olan fotoğraf! ABD'li adam havuzda tıpatıp benzeri başka bir adamla karşılaştı
19:03 İtalya devi Milan, RedBird Capital Partners'a satıldı!
18:31 Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüse yakalandı: Yakında arkadaşlarımın arasında olacağım
18:19 Mudanya'da yaşanan sel 4 kişilik aileyi minibüste mahsur bıraktı!
18:08 Eczacının ricası görenlerde şaşkınlık yarattı!
18:05 Kemal Kılıçdaroğlu'ndan TEKNOFEST'e ziyaret! Alana girer girmez ilginç soruyla karşılaştı
17:59 Hull City, Süper Lig'den transferlerini ara vermeden sürdürüyor! İşte gözüne kestirdiği yeni isim
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.08.2022 20:22:35. #1.11#
SON DAKİKA: CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Bafra'da vatandaşlara seslendi Açıklaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement