AK Parti'ye katılan Mehmet Ali Çelebi hakkında CHP lideri Kılıçdaroğlu ilk kez konuştu: Bu kadar savrulma olmaz ki

Cumhuriyet Halk Partisi'nden İzmir milletvekili seçilmesinin ardından istifa edip, Muharrem İnce'nin Memleket Partisi'ne geçen, sonrasında bu partiden de istifa ederek bağımsız kalan ve Cumhur İttifakı'na yakın değerlendirmelerde bulunması çok konuşulan Mehmet Ali Çelebi, geçtiğimiz günlerde AK Parti üyesi oldu.

KILIÇDAROĞLU'NA SORULDU

Gazeteci İsmail Saymaz, Çelebi'nin AK Parti'ye üyeliğini CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na sordu. Saymaz, Kılıçdaroğlu'na "Kılıçdaroğlu'na, KKTC Büyükelçisi olarak atanan eski Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu ile Çelebi'nin cezaevinde nikah şahidi olduğunu hatırlattım" dediğini ifade ederek, konuyu hatırlattığını belirtti.

"BU KADAR SAVRULMAZ OLMAZ Kİ"

Kılıçdaroğlu'nun gülümsediğini aktaran Saymaz, şöyle devam etti: "Gülümsedi. Çelebi'nin tahliye olduktan sonra düğününe katıldığını, ailesini tanıdığını söyledi. Cezaevi sürecinin Çelebi'nin ruh dünyasında etkiler bırakmış olabileceğini anlattı. Şaşkınlığını hiç saklamadı. "Bu kadar savrulma olmaz ki" dedi."