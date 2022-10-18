Kılıçdaroğlu açıkladı! CHP, Basın Kanunu'nun tartışma yaratan 29. maddesinin iptali için Anayasa Mahkemesi'ne gidiyor - Son Dakika
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Kılıçdaroğlu açıkladı! CHP, Basın Kanunu'nun tartışma yaratan 29. maddesinin iptali için Anayasa Mahkemesi'ne gidiyor

18.10.2022 14:15

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, muhalefetin "sansür yasası" olarak adlandırdığı Basın Kanunu'nun hapis cezasını öngören tartışmalı 29. maddesi hakkında yaptığı açıklamada, "29'uncu madde için yürütmeyi durdurma talebiyle Anayasa Mahkemesi'ne, sonra da tümünün iptal için Anayasa Mahkemesi'ne gideceğiz." dedi.

Basın Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM'de yasalaştı. Yasanın tepki çeken ve muhalefetin "sansür yasası" olarak adlandırdığı 29. maddesi vekillerin protestosuna neden oldu. Teklifin görüşüldüğü sırada CHP'li bir vekil, 29. maddenin sansür olduğunu söyleyerek kürsüde çekiçle telefonunu kırdı.

HAPİS CEZASI ÖNGÖRÜYOR

Söz konusu 29. maddede; "Sırf halk arasında endişe, korku veya panik yaratma saikiyle ülkenin iç ve dış güvenliği, kamu düzeni ve genel sağlığı ile ilgili gerçeğe aykırı bir bilgiyi, kamu barışını bozmaya elverişli şekilde alenen yayan kimse, bir yıldan üç yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılır. (2) Failin, suçu gerçek kimliğini gizlemek suretiyle veya bir örgütün faaliyeti çerçevesinde işlenmesi halinde, yukarıdaki fıkraya göre verilen ceza yarı oranında artırılır." deniliyor.

"DEZENFORMASYON YASASI" TEPKİSİ

Bugün TBMM'de partisinin grup toplantısında konuşan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, söz konusu yasanın 29. maddesine tepki gösterdi. Kılıçdaroğlu, "Türkiye bir taraftan bu tür acıları yaşarken bir de sansür yasası geçirdiler. Gazeteci özgürce eleştirecektir. Hatamızı, eksiğimizi görelim. Araştırarak, soruşturarak yazması lazım. Sansür yasası AK Parti ve MHP'li vekillerin oylarıyla kabul edildi. 29'uncu madde için yürütmeyi durdurma talebiyle Anayasa Mahkemesi'ne, sonra da tümünün iptal için Anayasa Mahkemesi'ne gideceğiz. AYM Başkanı doğrudan Saray'daki zata bakarak güçler ayrılığını anlatıyor. AYM'nin süreci dinlemesi için davet ettiği Alican Uludağ, pergoleci Fahrettin telefon ediyor 'içeri almayın' diye. Şu düzene bakar mısınız?" dedi.

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Son Dakika Politika Kılıçdaroğlu açıkladı! CHP, Basın Kanunu'nun tartışma yaratan 29. maddesinin iptali için Anayasa Mahkemesi'ne gidiyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kılıçdaroğlu açıkladı! CHP, Basın Kanunu'nun tartışma yaratan 29. maddesinin iptali için Anayasa Mahkemesi'ne gidiyor - Son Dakika
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