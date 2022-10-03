CHP lideri Kılıçdaroğlu seçim için tarih verdi: Büyük ihtimalle mayıs ayı içinde olabilir - Son Dakika
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CHP lideri Kılıçdaroğlu seçim için tarih verdi: Büyük ihtimalle mayıs ayı içinde olabilir

03.10.2022 09:27

Katıldığı canlı yayında erken seçim için olası bir tarih veren Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Seçim büyük ihtimalle mayıs ayı içinde olabilir, bizim için fark etmez" ifadelerini kullandı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Halk TV ekranlarında İsmail Küçükkaya'nın sunduğu "Yeni Bir Sabah" isimli programa konuk oldu.

CHP LİDERİ SEÇİM İÇİN OLASI TARİHİ PAYLAŞTI

Kılıçdaroğlu, Küçükkaya'nın "Seçim ne zaman yapılacak?" sorusuna "Büyük ihtimalle mayıs ayı içinde olabilir, bizim için fark etmez" yanıtını verdi.

Kılıçdaroğlu açıklamalarından satır başları şu şekilde;

"Dün aldığımız kararlar var. Seçime de az kaldı. Topluma vereceğimiz hedefler var, yapacağımız çalışmalar var. Bu çalışmaların topluma aktarılması lazım. Dün iki önemli karar aldık. Güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçişin yol haritası ve ülkemizin temel politik alanları. Örneğin, tarım, eğitim, bilim teknik... Bu konuda da çalışmalar yapılıyor. Bu biraz daha uzun vadeli bir çalışma olacak.

"ORTAÇAĞ ANLAYIŞINI BİTİRECEĞİZ"

Allah nasip eder de iktidar olduğumuzda hiçbir çocuk yatağa aç girmeyecek. Hiçbir evde yoksulluk emaresi dahi olmayacak. Yok elektriği kesildi, yok doğal gazı kesildi... Bu ortaçağ anlayışını bitireceğiz. Öyle bir düzen getireceğiz ki, kime isterse oy versin yatağa aç girmesin.

"CHP'YE OY VERMEYİN, YARDIMLAR KESİLECEK" DEDİLER

Bütün suçları bizim sırtımıza yüklüyorlar. Türkiye'nin buradan çıkması lazım. Seçimlerden önce "Sakın ha CHP'ye oy vermeyin, yardımlar kesilecek" diye propagandasını yaptılar. Tam tersine yardımlar arttı ve daha insani koşullarda yapıldı."

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Son Dakika Politika CHP lideri Kılıçdaroğlu seçim için tarih verdi: Büyük ihtimalle mayıs ayı içinde olabilir - Son Dakika


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