Yalova'ya konuşma yapmaya giden Kılıçdaroğlu'na pankartlı protesto! Partililer tarafından apar topar indirildi - Son Dakika
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Yalova'ya konuşma yapmaya giden Kılıçdaroğlu'na pankartlı protesto! Partililer tarafından apar topar indirildi

17.08.2022 19:13

Yalova'ya giden CHP lideri Kılıçdaroğlu, beklenmedik bir protesto ile karşılaştı. Kılıçdaroğlu'nun konuşma yapacağı binanın karşısına "Yalova Belediyesi'nden çalınan 23 milyon lira nerede?" yazılırken, bu pankart sinirlenen CHP'liler tarafından söküldü.

CHP Grup Toplantısı için Yalova'ya gelen Kılıçdaroğlu, Yalova merkezde vatandaşlarla bir araya geldi. Kurtuluş Parkı önünde banka çıkan Kılıçdaroğlu, burada konuşma gerçekleştirdi. Kılıçdaroğlu'nun konuşması sırasında sol çaprazındaki binaya asılan pankart ortalığı karıştırdı.

PANKARTI GÖREN PARTİLİLER ÖFKELENDİ

Yalova Belediyesi'ndeki yolsuzluk soruşturması çerçevesinde kaybolan yaklaşık 23 milyon lirayı atıfta bulunulan pankart partililer tarafından söküldü.

Yalova'ya giden Kılıçdaroğlu'na pankartlı protesto, öfkeli partililer apar topar indi

"BAY KEMAL HER KURUŞUN HESABINI VERİR"

CHP Lideri Kılıçdaroğlu, "Bay Kemal Yalova Belediyesi'nden çalınan 23 milyon lira nerede?" yazılı pankartla ilgili şöyle konuştu: "Bay Kemal her kuruşun hesabını verir. Bu korkunun eseridir arkadaşlar. Hiç kimse unutmasın geliyor gelmekte olan. Bu ülkede adalet istiyor musunuz? Bize katılacaksınız. Bu ülkede demokrasi istiyor musunuz? Bize katılacaksınız. Bu ülkede hükümetin topladığı vergilerin hesabının millete verilmesini istiyor musunuz? Biz oy atacaksınız. Bu ülkede hak, hukuk adalet olsun istiyor musun bize katılacaksınız, beraber yürüyeceğiz."

KARŞILIK OLARAK "128 MİLYAR DOLAR" NEREDE DİYE BAĞIRDILAR

Alanda toplanan vatandaşlar pankarta "yuh" sesleriyle tepki gösterirken, kalabalık arasından bazı kişiler pankarta karşılık olarak, "128 milyar dolar nerede?" diye bağırdı.

İşte o pankart:

Yalova'ya giden Kılıçdaroğlu'na pankartlı protesto, öfkeli partililer apar topar indi
Yalova'ya giden Kılıçdaroğlu'na pankartlı protesto, öfkeli partililer apar topar indi
YORUMLAR
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Kaynak: İHA

Cumhuriyet Halk Partisi, Kemal Kılıçdaroğlu, Yalova Belediyesi, Yalova, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Yalova'ya konuşma yapmaya giden Kılıçdaroğlu'na pankartlı protesto! Partililer tarafından apar topar indirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Yalova'ya konuşma yapmaya giden Kılıçdaroğlu'na pankartlı protesto! Partililer tarafından apar topar indirildi - Son Dakika
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