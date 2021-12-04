CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Mersin'de "Milletin Sesi Mitingi"ne katıldı: (2) - Son Dakika

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Sevgili Mersinliler, ahdim var. Bu memlekete barışı, huzuru, sevgiyi getireceğim. Ahdim var ve söz veriyorum. Bu memlekete demokrasiyi ve adaleti getireceğim." dedi.

Kılıçdaroğlu, yerine Mersin Millet Bahçesi yapılan eski Tevfik Sırrı Gür Stadı yanındaki alanda düzenlenen "Milletin Sesi Mitingi'ne katıldı.

İktidara geldiklerinde esnafa yönelik yapacakları çalışmaları anlatan Kılıçdaroğlu, onlara ucuz kredi verilmesini sağlayacaklarını söyledi.

Esnafın nereden, ne kadar ucuz kredi alacağını herkese göstereceklerini aktaran Kılıçdaroğlu, "Ahi Evran'ın dostlarına, Ahi Evran'ın kültürünü yaşatan esnaflara selam olsun. Esnaflar bilsinler ki onların bütün sorunlarını çözmek, çiftçinin sorununu çözmek gibi benim boynumun borcu olacaktır." dedi.

Kılıçdaroğlu, memlekete barış ve huzuru getireceğini ifade ederek şöyle konuştu:

"Sevgili Mersinliler, ahdim var. Bu memlekete barışı, huzuru, sevgiyi getireceğim. Ahdim var ve söz veriyorum. Bu memlekete demokrasiyi ve adaleti getireceğim. Mafya düzenini ve mafyayla, uyuşturucu baronlarıyla iş birliği yapılan düzeni değiştireceğim. Çoluk çocuğumuzun, gencecik evlatlarımızın zehirlenmesine asla izin vermeyeceğim. Siyaseti kirlilikten arındıracağım. Söz veriyorum, siyaset ahlaklı insanların görevi olacak. 'Siyaset adamına göre iş bul. Adamına göre kredi aç. İhaleyi takip et. Rüşvet al. Cebini doldur. Zengin ol...' Siyaseti tümüyle kirlilikten arındıracağım. Bu meydandan söz veriyorum. Bütün Türkiye duysun. Hiçbir rüşvetçiyi, yolsuzluk yapanı devlet kadroları içinde asla ve asla barındırmayacağım. Bir daha ifade edeyim. Saray ve şürekası duysun. Rüşvet alanları, uyuşturucu baronlarıyla kol kola gezenleri, onların uçaklarına binenleri, paralarını alanlarını, devletin kadroları içinde asla yaşatmayacağım. Hepsinin görevine son vereceğiz."

Kılıçdaroğlu, harcadıkları her kuruşun hesabını millete vereceklerini belirterek "Para benim param değil, sizin paranız. Sizin paranızı harcarken size hesap vermek benim namus borcum olacaktır. Bunu yapacağız. 84 milyonu Londra'daki tefecilere mahkum ettiler. Vergilerin büyük bir kısmı oraya gidiyor, harcanıyor ve gönderiliyor. Üreten, alın teri döken, çalışan, bu memleket için çalışan herkesin hakkını, hukukunu koruyacağım. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarını Londra'daki bir avuç tefeciye hizmet etmekten kurtaracağız. Bundan da emin olmanızı isterim." ifadelerini kullandı.

"Haksızlığı, hukuksuzluğu bitireceğim"

Bu topraklarda hiçbir çocuğun yatağa aç girmeyeceğini ve yoksulluğu tarihe gömeceklerini vurgulayan Kılıçdaroğlu, şöyle devam etti:

"KPSS sınavından 80, 85, 90, 95 puan alıyorlar ama sözlüye gelince dayıları yok, torpili yok, sözlüde eleniyorlar. Bu düzeni değiştirmek, Kemal kardeşinizin boynunun borcudur. Haksızlığı, hukuksuzluğu bitireceğim. Gençler size söz verdim sözümün arkasında da duracağım, bunu bir yere yazın. 20 yıldır iktidardalar yurt sorununu çözemediler. Umut Meydanı'ndan, Mersin'den bütün Türkiye'ye ve bütün gençlere anne ve babalara sesleniyorum, 20 yıl değil bir yıl içinde Türkiye'de yurt sorununu çözeceğim. Atama bekleyen öğretmenler, engelliler, kadro açığı olan sağlık çalışanları, EYT'liler hiç meraklanmayın bu kardeşiniz kendisini halka vakfetmesini bilen bir kardeşinizdir. Parayla pulla bizim işimiz yok. Saraylarla köşklerle bizim işimiz yok. Bizim işimiz vatandaşın mutfağıyla, bizim işimiz vatandaşın huzuru, bereketi. Bunu yapacağız, beraber yapacağız, birlikte yapacağız. Bütün dünya bunu görecek her şeyi gerçekleştireceğiz."

Kadına yönelik şiddet konusuna da değinen Kılıçdaroğlu, 21. yüzyılda bunun olmaması gerektiğini, bu düzeni değiştireceklerini ve İstanbul Sözleşmesi'ni bir hafta içinde tekrar yürürlüğe koyacaklarını belirtti.

"İşsizlik kesinlikle olmayacak"

"Merkez Türkiye" adlı projelerini büyüttüklerini anlatan Kılıçdaroğlu, şunları dile getirdi:

"Yakında kamuoyuyla paylaşacağız. Samandağ'dan başlayıp Mersin'e kadar olan bu güzel hilali bütün Akdeniz'in en güçlü ekonomik bölgesi haline getireceğiz. İşsizlik kesinlikle olmayacak. Göreceksiniz, yatırımlara boğulacak bu bölge, insanlar gelip buralarda yatırım yapacak, Kayseri'de, Nevşehir'de veya Niğde'de fabrikası olan demir yoluyla ürününü buraya getirdiği zaman parasını devlet olarak biz ödeyeceğiz. Böylece fabrikanın Kayseri'de, Niğde'de, Samsun'da veya Trabzon'da olmasının hiçbir önemi kalmayacak. Biz yeni bir hamleyle çığır açacağız. Göreceksiniz, Akdeniz'i, Akdeniz üzerinde yükselen bir Mersin'i, Akdeniz havzasında yükselen bir Türkiye'yi bütün dünyaya tanıtacağız. Bundan da bütün arkadaşlarımın emin olmasını isterim. Burayı bir üretim üssüne dönüştüreceğiz."

Birlik ve beraberliğe dikkati çeken Kılıçdaroğlu, "Bizler, Atatürkçüyüz, bizler bağımsızlık savaşının ne olduğunu biliriz, Milli Kurtuluş Savaşı'nı, Kuvayımilliye'yi biliriz ve onların çocuklarıyız. Bizler emekten, alın terinden yanayız, sosyal demokratız, hiç kimsenin inancını, yaşam tarzını, kimliğini siyasete malzeme etmeyiz. Herkesin kimliğiyle övünmesi, inancına ve yaşam tarzına saygı duyulması görevimizdir. Biz o insanın 'işi var mı yok mu? Çoluk çocuğunun durumu iyi mi değil mi? Devletten iyi hizmet alıyor mu, almıyor mu?' bunlarla ilgileneceğiz ve bunları yapacağız." dedi.

"Bütün ülkelerle barışacağız"

Türkiye'nin birliği, bütünlüğü, geleceği, kalkınması, bölgesinde güçlü bir devlet olarak hiç kimseye karşı boyun eğmeden yürüyebilmesinin yolunun beraber ve birlikte olmaktan geçtiğini belirten Kılıçdaroğlu, şöyle konuştu:

"Biz dünyada 'Yurtta sulh, cihanda sulh' diyenleriz. Kendi ülkemizde de dünyada da barıştan yanayız. Huzurdan yanayız. İktidar olduğumuzda Suriye'yle, Mısır'la, İsrail'le, Libya'yla barışacağız, bütün ülkelerle barışacağız. Kavga etmeyeceğiz, göreceksiniz o zaman Mersin'deki tırlar Orta Doğu'ya nasıl çalışıyor? Mersin'deki sanayici Orta Doğu'ya nasıl çalışıyor, Mersin'in iş insanları Afrika'ya nasıl seferler yapıyor göreceksiniz. Ro-Ro seferleri nasıl ve yeniden niçin açıldı, bütün bunların hepsini yapacağız."

"Türk Lirası bu ülkenin şerefidir"

???????Kılıçdaroğlu, sanayicinin rahatlıkla üretim yapacağını ve önünü göreceğini belirterek "Türkiye'yi büyütmenin yolu budur. Bir şey daha söylüyorum. Türk lirasını pul yaptılar dolar karşısında, avro karşısında. hatta Bulgaristan'ın levası karşısında bile yerlerde sürünen bir para oldu. Türk lirası bu ülkenin şerefidir, namusudur. Türk lirasını yeniden hak ettiği yere getirmek bizim boynumuzun borcudur. Herkes bunu bilmeli." ifadelerini kullandı.

İktidarın yeni politikasının milleti fakirleştirmek ve süründürmek olduğunu savunan Kılıçdaroğlu, "Bizim fakirliğimizi satmak istiyorlar. Dolar baronlarına satmak istiyorlar. Batı'nın emperyal güçlerine bizim fakirliğimizi satmak istiyorlar. Buna izin vermeyeceğiz. Beraber yapacağız. Birlikte yapacağız. Dostlarımızla beraber yapacağız." dedi.

Kılıçdaroğlu, Türkiye'yi hak ettiği görkemli yere çıkaracaklarını iddia ederek şöyle konuştu:

"Sevgili gençler 'Demokrat Amca'nız' olarak söylüyorum, sizin hayalleriniz benim hedefim olacaktır. Sizin hiçbir hayalinizi yere düşürmeyeceğim. Umutsuzluğa kapılmayın. Göreceksiniz Türkiye nasıl şaha kalkıyor, 6 ay içinde çarkların nasıl döndüğünü göreceksiniz. 6 ay içinde Türkiye'nin nasıl rahatladığını göreceksiniz. 6 ay içinde bu ülkede yaşayan insanların nasıl başının dik gezdiğini sokaklarda göreceksiniz. Hiç unutmayın sevgili dostlarım. Biz Kuvayımilliyeciyiz ve ülkemizi seviyoruz. İnsanlarımızı seviyoruz."

"Değişim rüzgarları esiyor artık Türkiye'de." diyen Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti:

"Buna karşı durmak mümkün değildir. Hangi duvarı örerlerse örsünler, halk varsa her şey bitmiştir. Mersin'de Hakkari'de, Van'da milletin sesi tüm Türkiye'de. Hiç meraklanmayın, göreceksiniz. Erzurum'dan, Hakkari'den, Kars'tan, Ardahan'dan, Rize'den, Trabzon'dan, Tekirdağ'dan, Edirne'den göreceksiniz. Türkiye coğrafyasından halkın şaha kalktığını, halkın hak istediğini, adalet istediğini göreceksiniz. Halkın kavga değil kucaklaşmak istediğini göreceksiniz. Buradan herkese söylüyorum. Duyar mı bunu saray? 'Ey saray duy' diyeceğiz, 'Duy geliyor, gelmekte olan' diyeceğiz. Beraber söyleyeceğiz. Şimdi buradan ben söyleyeceğim. Lütfen birlikte tekrar edelim. Mersin'den Hakkari'ye, İzmir'e, Trabzon'a, Çankırı'ya, Çorum'a, Yozgat'a, Uşak'a Denizli'ye, Hamburg'a, Paris'e, Almanya'ya, Fransa'ya selam olsun. Selam olsun. Geliyor gelmekte olan."

Mitingde, Kılıçdaroğlu'nun konuşması öncesinde kürsüye çıkarılan bazı vatandaşlar da yaşadıkları sıkıntıları anlattı.

(Bitti)