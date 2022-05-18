CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan 19 Mayıs mesajı Açıklaması - Son Dakika
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan 19 Mayıs mesajı Açıklaması

18.05.2022 15:14
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan 19 Mayıs mesajı Açıklaması

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Umudumuzu ve Gazi'nin gençlere verdiği tarihsel görevi diri tutarak, azimle ve kararlılıkla yürüyeceğiz.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Umudumuzu ve Gazi'nin gençlere verdiği tarihsel görevi diri tutarak, azimle ve kararlılıkla yürüyeceğiz. İlk hedefimiz, güzel Cumhuriyetimizi demokrasiyle taçlandırmak olacaktır." ifadesini kullandı.

Kılıçdaroğlu, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajda, Cumhuriyet düşüyle yola çıkılan o kutlu yürüyüşün 103'üncü yıl dönümünde olunduğunu hatırlattı.

Ardından idam fermanları yazılan büyük önder Mustafa Kemal Atatürk'ün, ölümü göze alarak çıktığı bu yolculukta halkın vicdanına, ferasetine ve yüksek vatan sevgisine güvendiğini belirten Kılıçdaroğlu, "Emperyalizme ve iş birlikçilerine karşı başlattığı bu onurlu savaşta, milletimiz de onu bağrına basmış, vatanını canıyla, kanıyla, gözyaşıyla işgalden kurtarmıştır." değerlendirmesinde bulundu.

Kemal Kılıçdaroğlu, mesajında şunları kaydetti:

"Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, 19 Mayıs'ı gençlere armağan etmenin yanında, Cumhuriyetimizi de onlara emanet etmiştir. Bağımsızlığımızı kazanmamızın ardından, Türkiye bir kez daha gençlerinden çok şey beklemektedir. Saray rejiminin her alanda neden olduğu yıkım, ülkemizin üzerine karabulutların çökmesine neden olmuştur. O karabulutları gençlerin dağıtacağından hiçbir endişem yoktur.

Umudumuzu ve Gazi'nin gençlere verdiği tarihsel görevi diri tutarak, azimle ve kararlılıkla yürüyeceğiz. İlk hedefimiz, güzel Cumhuriyetimizi demokrasiyle taçlandırmak olacaktır. O güne kadar yorulmak yok. Bu duygu ve düşüncelerle, bağımsızlığımızın nişanesi olan 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı yürekten kutluyorum. Bağımsızlık, cumhuriyet ve demokrasi mücadelesinin Başkomutanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları ile terörle mücadelede şehit düşen evlatlarımızı rahmetle anıyorum."

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Kaynak: AA

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Son Dakika Politika CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan 19 Mayıs mesajı Açıklaması - Son Dakika


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