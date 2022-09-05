Kılıçdaroğlu'na CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun , CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel , CHP Ordu İl Başkanı Atila Şahin ve bazı partililer eşlik etti.

CHP'li vekilin 'HDP'ye bakanlık verebiliriz' sözlerine Kılıçdaroğlu'ndan açıklama geldi: Yok böyle bir şey

Kaynak: AA

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Son Dakika › Politika › CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, şehit Kesti'nin ailesine taziye ziyaretinde bulundu - Son Dakika

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