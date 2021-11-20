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CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, 29 Ekim Kadınları Derneği heyetini kabul etti Açıklaması - Son Dakika

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, 29 Ekim Kadınları Derneği heyetini kabul etti Açıklaması

20.11.2021 15:08
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, 29 Ekim Kadınları Derneği heyetini kabul etti Açıklaması

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 29 Ekim Kadınları Derneği Genel Başkanı Şenal Sarıhan ile şube başkanlarını kabul etti.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 29 Ekim Kadınları Derneği Genel Başkanı Şenal Sarıhan ile şube başkanlarını kabul etti.

CHP'den yapılan açıklamaya göre, Sarıhan ile derneğin şube başkanlarından oluşan heyet, CHP Genel Merkezi'ni ziyaret ederek Genel Başkan Kılıçdaroğlu ile görüştü.

Görüşmede CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka ile CHP Kadın Kolları Genel Sekreteri Mehtap Yücel de yer aldı.

Derneğin kuruluş sürecine ilişkin bilgi veren Sarıhan, 29 Ekim Kadınları Derneğinin Türkiye'nin dört bir yanından 90 kadın ile 29 Ekim 2020'de Ankara'da kurulduğunu ve 4 ayda 38 şubeye ulaştığını belirtti.

Sarıhan, "Dünyada ve ülkemizde kadın hareketinin ve Cumhuriyet devrimlerinin kadının toplumsal yaşama eşit katılımı için açtığı yolu izleyerek genelde insan hakları, özelde kadının insan haklarını savunmak, toplumsal cinsiyet eşitliği bilinci yaratmak, demokratik, laik, sosyal, hukuk devletinin gereklerine uygun olarak yasal planda ve yaşamın içinde kadınların statüsünü yükseltmek hedefiyle yola çıktık." ifadelerini kullandı.

Kadınların gücüne güvendiklerini ve yalnız olmadıklarını bildiklerini belirten Sarıhan, "Tüm çalışmalarımızı, benzer amaçlı demokratik kitle örgütleri, platformlar ve meslek örgütleriyle iş birliği ve dayanışma içinde gerçekleştiriyoruz." dedi.

"Hayır diyen parti ya da partilere kadınlar oy vermemelidir"

Kadınların taleplerini dinleyen Kılıçdaroğlu, CHP olarak Mecliste eşit temsil için kanun teklifi verdiklerini, bunun gelecek hafta içinde Genel Kurula inmesini beklediklerini belirterek, şöyle konuştu:

"Siz kadınlardan tek bir isteğim var. Olabildiğince çok kadına ulaşarak bu oylamanın izlenmesini sağlayın. Yasa teklifine 'evet' ve 'hayır' diyen partilerin görülmesini sağlayın. 'Hayır' diyen parti ya da partilere kadınlar oy vermemelidir."

Dernek başkanlarına daha çok kadına ulaşma çağrısı yapan Kılıçdaroğlu, kırsalda yaşayan kadınlara ulaşmalarını, onlarla iletişim kurarken samimi olmalarını ve gecekonduda yaşayan kadınların dertlerini dert edinmelerini istedi.

"Bize ilişkin ön yargılar, görüşme sonrasında kırılıyor"

Kılıçdaroğlu, bugüne kadar kendilerine oy vermeyen kitlelere yeterince ulaşmadıklarını ancak şimdi bunu başardıklarını belirterek, şunları söyledi:

"Bize ilişkin olan ön yargılar, görüşme sonrasında kırılıyor. Siz kadınların açamayacağı kapı yok, hayatlarına dokunmanız gereken çok fazla kadın var. Gidin ve çalın o kapıları. Biz, kadınların yaşadığı sorunları çözmek için politikalar üretiyoruz. İktidara geldiğimiz ilk 6 ay içerisinde kadınların nefes almasını sağlayacak 6 politikamızı açıkladık. Sonrasında da yapacağımız birçok uygulama var. Bu değişimi hep birlikte yapabiliriz."

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, 29 Ekim Kadınları Derneği heyetini kabul etti Açıklaması

Cumhuriyet Halk Partisi, Kemal Kılıçdaroğlu, Şenal Sarıhan, 29 Ekim, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, 29 Ekim Kadınları Derneği heyetini kabul etti Açıklaması - Son Dakika


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SON DAKİKA: CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, 29 Ekim Kadınları Derneği heyetini kabul etti Açıklaması - Son Dakika
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