CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu: Bu ülkeyi haramilere teslim etmeyeceğiz, herkes türküsünü şarkısını özgürce söyleyecek - Son Dakika

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu partisinin grup toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. Çeşitli konularda değerlendirmeler yapan Kılıçdaroğlu, Kocaeli'nde Derince Belediyesi tarafından konseri iptal edilen sanatçı Aynur Doğan'la ilgili de konuştu.

"FERİŞTAHINIZ GELSE BENİ SUSTURAMAZ"

Daha önce Kürtçe bir şarkı paylaşarak sanatçıya destek veren Kılıçdaroğlu, bu kez de "Aynur Doğan hepimizin şarkısını duygulanarak dinlediği bir sanatçı. Dar Hejiroke diye bir şarkısı var. Bu aslında bir incir ağacı şarkısı. Bu şarkıyı hafızalarımıza kazıyan güzel bir film vardı. Gönül Yarası filminde Şener Şen ve Meltem Cumbul bu şarkıyı dinlerken Meltem Cumbul ağlamaya başlıyor. Şener Şen, 'Sen Kürtçe biliyor musun?' diyor. 'Hayır, bilmiyorum' diyor. 'O zaman neden ağlıyorsun' diye soruyor. 'E bu şarkıya ağlamamak mümkün mü' diyor. Siz bu şarkıyı yasaklıyorsunuz. Türkiye bu noktaya gelmemeli, getirmemeliyiz. Şarkıların, türkülerin tamamı bizim. Kürtçe bir şarkı okudu diye nasıl yasak getirebiliriz? 21 yüzyılda yaşıyoruz artık. Her şarkı, türkü bizim. Sizin feriştahınız gelse ben susmam. Rengarenk bir Türkiye'de yaşayacağız. Ebruli olacak. Barışı, huzuru getireceğiz. Herkes şarkısını özgürce söyleyecek. Bir şarkıdan, türküden korkulur mu? Korkmayacağız. Beraber, birlikte olacağız." dedi.

SÖZLERİ PARTİ GRUBUNU AYAĞA KALDIRDI

CHP liderinin sözleri partilileri coşturdu. Bütün salon ayağa kalkarak Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşmasına alkışlarla eşlik etti.

KAFTANCIOĞLU AÇIKLAMASI

Siyasi yasak getirilen CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'yla ilgili de konuşan CHP lideri, "Geçen hafta Erdoğan'ın bir siyasi intikamına tanık olduk. İstanbul İl Başkanımız Canan hanımı mahkum ettiler. Mahkum etmekle kalmadılar bir de siyasi yasak getirdiler. Yasaklarla özellikle siyasi tutuklularla Türkiye asla yol almamıştır. Parti kapatmakla, farklı düşündü diye hapse atmakla bir ülkeye demokrasi gelmez. Canan hanımın hapse atılmasını isteyenler, seçilmiş mahkemeler, hakimler... O hakimler şunu unutmasın bu ülkeye demokrasiyi, özgürlüğü size rağmen getireceğiz. Bu ülkeye kardeşliği saraya rağmen getireceğiz. İl Başkanımızın siyasi yasak kararını asla tanımıyorum. Mahkemeyi de tanımıyoruz, verdiği kararı da tanımıyoruz. Canan Kaftancıoğlu İstanbul İl Başkanımızdır." ifadelerini kullandı.