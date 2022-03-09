CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Diyarbakır ve Şanlıurfa'ya gidiyor - Son Dakika
Üye Girişi

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Diyarbakır ve Şanlıurfa'ya gidiyor

09.03.2022 11:23
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Diyarbakır ve Şanlıurfa'ya gidiyor

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, çeşitli etkinliklere katılmak üzere bu akşam Diyarbakır'a gidecek.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, çeşitli etkinliklere katılmak üzere bu akşam Diyarbakır'a gidecek.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Kılıçdaroğlu'nun daha önce yapmayı planladığı ancak salgın ve hava şartları nedeniyle ertelenen Diyarbakır programı yarın gerçekleşecek.

Ziyaret dolayısıyla Kılıçdaroğlu'nun fotoğraf ve imzasının yer aldığı "Kadim şehirde, kadim birliktelik için geliyoruz" afişleri hazırlandı. Diyarbakır'a bu akşam gitmesi beklenen Kılıçdaroğlu, yarın sabah ilk olarak Divan Otel'de esnafla bir araya gelecek.

Daha sonra Sezai Karakoç Kültür Merkezi'nde üye katılım törenine iştirak edecek Kılıçdaroğlu, muhtarlar ve kanaat önderleri buluşmasında konuşacak.

Muhtarlarla yemek yiyecek Kılıçdaroğlu, gençlik buluşmaları toplantısına da katılacak.

HDP İl Başkanlığı binası önünde eylem yapan Diyarbakır annelerini ziyaret edip etmeyeceği netlik kazanmayan Kılıçdaroğlu'nun "helalleşme" programları kapsamında, 12 Eylül askeri darbesi sonrasında Diyarbakır Cezaevi'nde işkence görenlerle bir araya gelebileceği belirtiliyor.

Kemal Kılıçdaroğlu, 11 Mart Cuma günü ise Şanlıurfa'ya geçerek, Siverek ilçesindeki üye katılım töreninde partiye yeni katılan üyelere rozetlerini takacak.

YORUMLAR
500
CHP Grup toplantısı CHP Grup toplantısı CHP Grup toplantısı CHP Grup toplantısı

Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Genel Başkanı, Diyarbakır, Şanlıurfa, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Diyarbakır ve Şanlıurfa'ya gidiyor - Son Dakika


Son Dakika
11:27 Korona yalanıyla 1 aylık eşini dolandırdı! Mağdur damat kara kara ne yapacağını düşünüyor
11:22 İstanbullulara bir kötü haber de ulaşımdan! Toplu taşımaya yüzde 65 zam yapılacak
11:12 Chelsea'ye talip olan aşiret lideri Bayrak konuştu: Ayarlamaları yaptık, perşembe günü her şeyi açıklayacağım!
11:05 Tansu Çiller boy göstermeye devam ediyor! Şimdi de koalisyon hükümeti hakkında konuştu
10:59 Meteoroloji'den İstanbullulara önemli uyardı: Kar 20 santimetreyi bulacak, önlemlerinizi buna göre alın!
10:56 Taliban kız çocuklarının eğitim almasını durdurmuştu! 8 Mart Dünya Kadınlar Günü paylaşımı tartışma yarattı
10:46 Altın yükselişine devam ediyor! Gram fiyatı 960 liradan işlem görüyor
10:43 Samsun'da feci kaza! Öğrenci servisi devrildi: 1 çocuk hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı
10:25 Erdoğan, Putin görüşmesinin ayrıntılarını MYK'da anlattı: İşgale de yaptırımlara da karşıyız
10:24 Partilerde liderlerden sonra en çok beğenilen siyasetçiler kim? İşte geleceğin lider adayları isimler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.03.2022 11:31:21. #1.11#
SON DAKİKA: CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Diyarbakır ve Şanlıurfa'ya gidiyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement