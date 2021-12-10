CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, ilk Türk kadın mitinginin 102. yıl dönümünü kutladı - Son Dakika

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ilk Türk kadın mitinginin 102. yıl dönümünü kutladı.

Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Kurtuluş Savaşı'na destek vermek amacıyla Kastamonu'da düzenlenen, ilk Türk kadın mitinginin 102'nci yıl dönümünü kutladığını bildirdi.

Bugün, aynı mücadelenin demokrasi ve en temel insan hakları için verildiğini vurgulayan Kılıçdaroğlu, "Dünya İnsan Hakları Günü'nde hak, hukuk ve adalet mücadelesi veren herkesi selamlıyorum." ifadesini kullandı.