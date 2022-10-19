CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Muhtarlar Günü'nü kutladı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından yayımladığı mesajında, "Muhtarlar ne kadar güçlü olursa demokrasimiz de o kadar güçlü olur. Muhtarlarımız için, bütçe oluşturulmasından belediye meclisinde söz sahibi olmalarına kadar tüm koşulları sağlayacağız. Demokrasi işleyişinde önemli bir yere sahip olan muhtarlarımızın Muhtarlar Günü kutlu olsun." ifadelerini kullandı.