CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, şehit uzman çavuş için taziye mesajı yayımladı - Son Dakika
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CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, şehit uzman çavuş için taziye mesajı yayımladı

25.07.2022 18:24
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, şehit uzman çavuş için taziye mesajı yayımladı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Pençe-Kilit Operasyon bölgesinde şehit olan Piyade Uzman Çavuş Remzi Nişan'a Allah'tan rahmet diledi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Pençe-Kilit Operasyon bölgesinde şehit olan Piyade Uzman Çavuş Remzi Nişan'a Allah'tan rahmet diledi.

Kılıçdaroğlu, sosyla medya hesabından paylaştığı taziye mesajında, "Pençe-Kilit Operasyon bölgesinde şehit olan askerimiz Piyade Uzman Çavuş Remzi Nişan'a Allah'tan rahmet, ailesine başsağlığı ve sabır diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun." ifadelerini kullandı.

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Kaynak: AA

Kemal Kılıçdaroğlu, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, şehit uzman çavuş için taziye mesajı yayımladı - Son Dakika

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SON DAKİKA: CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, şehit uzman çavuş için taziye mesajı yayımladı - Son Dakika
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