Kılıçdaroğlu, sosyla medya hesabından paylaştığı taziye mesajında, "Pençe-Kilit Operasyon bölgesinde şehit olan askerimiz Piyade Uzman Çavuş Remzi Nişan'a Allah'tan rahmet, ailesine başsağlığı ve sabır diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Kemal Kılıçdaroğlu, Politika, Son Dakika

Son Dakika › Politika › CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, şehit uzman çavuş için taziye mesajı yayımladı - Son Dakika

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