CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, vatandaşın "Bu birlikteliği bozmayın" sözlerine cevabı: Tamam, meraklanmayın - Son Dakika
Üye Girişi

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, vatandaşın "Bu birlikteliği bozmayın" sözlerine cevabı: Tamam, meraklanmayın

01.03.2022 00:03

Altı muhalefet partisinin "Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem" toplantısının ardından konuşan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Güzel bir toplantıydı. Hayırlı uğurlu olsun" dedi. Bu esnada bir vatandaşın "Çok güzel oldu. Bu birlikteliği bozmayın" sözleri üzerine, "Tamam, meraklanmayın" sözlerine yer verdi.

Altı muhalefet partisinin "Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem" toplantısı, Bilkent Otel'in Sakarya Salonu'nda düzenlendi. Genel başkanlar mutabakat metninin imzalanması ve hatıra fotoğrafının çekilmesinin ardından bir süre basına kapalı görüşme gerçekleştirdi.

"MERAKLANMAYIN"

Daha sonra otelden ayrılan genel başkanlar basın mensuplarının sorularına, "Hayırlı olsun" karşılığını vermekle yetindi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da otelden ayrılırken bazı vatandaşların, "Çok güzel oldu. Bu birlikteliği bozmayın" sözleri üzerine, "Tamam, meraklanmayın" dedi.

"GÜZEL BİR TOPLANTIYDI"

Gazetecilerin, toplantıyı nasıl bulduğuna yönelik sorusuna da Kılıçdaroğlu, "Güzel bir toplantıydı. Hayırlı uğurlu olsun" karşılığını verdi.

"NEYİ HEDEFLEDİĞİMİZİ İFADE ETTİĞİMİZ BİR TOPLANTI OLDU"

DP Genel Başkanı Gültekin Uysal da toplantıyı değerlendirirken, "Pek çok açıdan küme düştüğümüz böyle bir dönemde, millet önünde sistemik olarak neyi hedeflediğimizi ifade ettiğimiz bir toplantı oldu. Hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

Bundan sonra ne zaman bir araya geleceklerinin sorulması üzerine de Uysal, "İnşallah yakın zamanda Sayın Babacan'ın davetiyle yine bir araya geleceğiz." dedi.

"TOPLANTILAR DEVAM EDECEK"

Uysal, neden tekrar bir araya geleceklerine yönelik soruya, "Davetli toplantıda konuşulmuştu zaten. Ona binaen bu toplantılar devam edecek." yanıtını verdi.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, vatandaşın Bu birlikteliği bozmayın sözlerine cevabı: Tamam, meraklanmayın
YORUMLAR
500
6 muhalefet partisinin 'Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem Mutabakat Metni' açıklandı 6 muhalefet partisinin 'Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem Mutabakat Metni' açıklandı Altı muhalefet liderinin açıkladığı güçlendirilmiş parlamenter sistem neleri içeriyor? Altı muhalefet liderinin açıkladığı güçlendirilmiş parlamenter sistem neleri içeriyor?

Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem, Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Genel Başkanı, Muhalefet, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, vatandaşın 'Bu birlikteliği bozmayın' sözlerine cevabı: Tamam, meraklanmayın - Son Dakika


Son Dakika
23:17 Yasin Obuz iletişim ödülünde mektup aldı! Rus sevgilisinin güzelliği sosyal medyayı salladı
23:11 Blinken Bakan Çavuşoğlu'yla telefon görüşmesinde Türkiye'ye Ukrayna'ya verdiği destekten ötürü teşekkür etti
22:27 1 ay önce Ukrayna'dan dönmüştü! 29 yaşındaki genç, Çanakkale Boğazı'nda feribottan atladı
22:21 Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan boğazlar açıklaması: Bütün ülkeleri boğazlardan savaş gemisi geçirmemesi konusunda uyardık
22:08 Uzatmalarda 3 puanı kazandı! Fenerbahçe, Kasımpaşa'yı 2-1 yendi
21:47 TFF yayın ihalesi kararını açıkladı! 1'i hariç paketleri Digitürk'e sattı
21:02 FIFA ve UEFA'dan Rusya için yaptırımlar! Tüm resmi müsabakalardan men etti
20:57 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan burslarla ilgili açıklama: Lisans öğrencilerinin aylık bursu 1250 liraya çıktı
20:30 Bu sefer çalınan otomobil değil inek! Zanlı ekipler tarafından gözaltına alındı
20:19 Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! Elektriğin KDV'si düşürüldü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.03.2022 00:10:16. #1.13#
SON DAKİKA: CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, vatandaşın "Bu birlikteliği bozmayın" sözlerine cevabı: Tamam, meraklanmayın - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement