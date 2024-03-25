CHP Genel Başkanı Özgür Özel: Kilis\'te AK Parti ile kafa kafaya yarışıyoruz

Politika

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kilis'te düzenlenen mitingde sağanak yağmurun altında yaptığı konuşmada, anket sonuçlarına bakıldığında Kilis'te AK Parti ile kafa kafaya yarıştıklarını söyledi.

CHP Genel Başkanı Özel, Cumhuriyet Meydanı'nda sağanak yağmur altında yaptığı mitingde konuştu. Özel, Kilis'in kendileri için bambaşka bir değeri bulunduğunu ifade ederek, "Suriye sınırında hepimizin adına sınırı bekleyen oradaki ve buradaki askerlerimizle, gün olur havan atarlar burada verdiğimiz sivil şehitlerimizle. Belki evlerimizden çok uzakta ama kalplerimize çok yakında. Yüreğinde vatan, millet, bayrak ve Atatürk sevgisi olan mert insanlar, yiğit insanlar hepinizi saygıyla selamlıyorum. Bugün buraya geldik, havaalanında hava günlük güneşlikti. Yaklaşırken haberler gelmeye başladı. Çok yağmur yağıyor diye, hatta dediler ki açık bir alandan kapalı bir yere mi alsak. İl başkanım, belediye başkanı adayım dediler ki 'Kilis o kadar çok bekledi ki bu günü, ne kadar yağsa da yağsın berekettir, bereketinizle geldiniz'" dedi.

Kilis'in boynu bükük olduğunu söyleyen Özel, "Kilis sahipsizdir. Kilis üç dört tane Adalet ve Kalkınma Partili siyasetçinin kendi içinde makamlarını döndürdüğü, başka kimseye alan bırakmadığı, ikisi milletvekili, biri belediye başkanı. Kilis'te sanki 5 kişi varmış da Kilis'in her işini onlar biliyormuş da, sürekli aynı kişiler arasında bir siyaset dönüyor. Bizim il başkanımız, ilçe başkanımız, yöneticiler, kadın kolları, hepsi birden dedi ki, 'Hakan'ı aday yapalım. Kilis'te bambaşka bir şey olur.' İnşallah dedik. Hakan'ımızı aday yaptık. Geldi çalışmaya başladı. Her anket daha iyiye gidiyor. AK Parti'den oy var neden, AK Partililer artık geçmişten beri aynı kişileri taşımaktan bıkmış. Ne kurucu il başkanının ne de mevcut adayın Kilis'e yatırım getirmediğini, Kilisli'nin derdine deva olmadığını biliyor" dedi.

"Yarış kafa kafaya"

"Burada seçimi almak için kafa kafaya yarışıyoruz" diyen Özel, "Tayyip Erdoğan Gaziantep'te miting yapmadı, anketi gördü ve Kayseri'den Kilis'e geldi. Kilis'in artık Hakan gibi birisini istediğini gördüler. Geldi burada Kilis'in derdini konuşmadı, Kilis'in sorunlarını nasıl çözeceğini konuşmak yerine bu meydanda İstanbul seçimlerini konuştu" ifadelerini kullandı.

Kilis'teki CHP seçmenine çağrı yapan Özel, "Öğrenilmiş çaresizlik diye bir şey var. Sakın AK Parti gelmesin, zaten CHP gelmez, MHP'ye mi versem? Aman ha. O günler geçmişte kaldı. Efendim MHP gelmesin, AK Parti'ye vereyim. Sakın ha. O günler geride kaldı" şeklinde konuştu.

Anketlere vurgu yapan Özel, şunları söyledi:

"Ankette kafa kafayayız. 1 puan değil, yarım puanın yarısı var. Eğer CHP'liler partilerine sahip çıkarsa artık yorgun AK Partililer bu duruma bir sarı kart gösterip partilerinden adaylara göre Kilis'i çok daha iyi temsil edecek Hakan'a oy verirlerse bu seçim kazanılacak."

Özel, "Hakan Bilecen kardeşimi belediye başkanı seçerseniz, iki tane omzu var. Bu kardeşimin sağ omzunun üzerinde Mansur Yavaş'ın eli eksik olmayacak, bu omzunu boş bırakmayacağız. Sol omzunun üzerinde de Ekrem İmamoğlu'nun eli olacak. Peki sen ne yapacaksın genel başkan olarak. İlk günden son güne tam arkasındayım. Bu aslanım burada tarih yazacak. Hakan'a tam destek bekliyorum" diye konuştu. - KİLİS