CHP Genel Başkanı Özgür Özel: \'En büyük anket 31 Mart günü yapılacak\'

Politika

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ege İhracat Birlikleri ziyareti sonrasında basın mensuplarıyla bir araya geldi. Burada açıklamalarda bulunan Özel, "En büyük anket 31 Mart günü yapılacak" dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, bir dizi program yapmak için geldiği İzmir'de programlarını sürdürmeye devam ediyor. İlk olarak Şehit Yakınları ve Gaziler Buluşması gerçekleştiren Özel, daha sonra da Ege İhracat Birlikleri'ni ziyaret etti. Basına kapalı gerçekleştirilen toplantıdan sonra basın mensuplarıyla bir araya gelen CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İzmir'in yarınlarını konuştuklarını belirterek, "Cemil Başkan'ın yönetiminde, 30 Belediye Başkanımızın yönetiminde 'İzmir'in sanayisi, ticareti ve ihracatı için ne yapabiliriz?' diye konuştuk. Her iki taraf içinde heyecan ve umut veren bir toplantıyı gerçekleştirmiş olduk" dedi.

"İzmir, üst düzey hizmet bekliyor"

En büyük anketin 31 Mart günü yapılacağını söyleyen CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Seçim yaklaştıkça artık anket söylemek biraz da böyle seçmeni yönlendirmeye yönelik oluyor. Ama son değerlendirmemden bugüne daha kötü bir anket görmediğimi, her gördüğüm anketin daha iyiye gittiğini söyleyebilirim. 31 Mart tarihinde İzmir'de bir büyük başarı yakalayacağız ve İzmir'in beklediği değişimi, dönüşümü gerçekleştireceğiz. Bundan önceki dönemde görev yapan belediye başkanlarımız konvansiyonel belediyecilik anlamında üzerlerine düşeni fazlasıyla yaptılar ve daha önce de söylemiştim bu belediye başkanları Türkiye'nin herhangi bir coğrafyasında da yüksek memnuniyet oranlarına ulaşabilecek belediye başkanlarımız. İzmir'de Cumhuriyet Halk Partisi'ne, Cumhuriyet'e ve ülkesine çok şey veren bir kent. Ege bölgesinde 6,5 milyarlık AR-GE'nin 3,5 milyarı sadece İzmir'de yapılıyor. Türkiye ithalatı ihracatından fazla bir ülke. Bu bir sorun. İhracatın ithalatı karşılama oranı Türkiye'de yüzde 70, Ege bölgesinde yüzde 205, İzmir'de yüzde 300'ün üzerinde. Şimdi bu rakamları gördüğünüzde İzmir ülkeye bu kadar çok şey veriyorken ve Cumhuriyet Halk Partisi'ne bu kadar önemli bir destek veriyorken çok üst düzeyde hizmetler bekliyor" şeklinde konuştu.

"İzmir, Türkiye'nin göz bebeğidir"

Cemil Tugay'dan övgüyle bahseden Özel, "Cumhuriyet Halk Partisi, daha önce Avrupa Birliği'ndeki ilgili raportörlerin de Türkiye'deki en iyi belediye olarak tanımladıkları Karşıyaka Belediyesi ve Belediye Başkanımız Cemil Tugay'ın sürdürülebilir kalkınma noktasında Avrupa Birliği standartlarında tam sağlamış hatta ilerisinde olan bir belediyeyi yönettiğini görmemiz lazım. İzmir'in bundan sonraki süreçte doğasıyla, çevresiyle, sanayisiyle, tarihiyle İzmir Türkiye'nin göz bebeği bir kenttir. Ama gerçekten bir marka şehir olarak dünyadaki diğer marka şehirlerle yarışacak ve Türkiye'nin dünyada turistler tarafından en çok tercih edilen ulaşımıyla, havasıyla, suyuyla, deniziyle hepimizin göğsünü kabartan bir şehir olarak çok iyi bir noktaya getireceğimiz bir iddiaya sahibiz" dedi.

"9 kadın belediye başkan adayımız var"

30 belediye başkanından 9 tanesinin kadın olduğunun altını çizen Özel, "Bugüne kadar sadece 6 kadın belediye başkanımız olmuştu. İzmir, kadın-erkek eşitliğinin kadınların özgürlüklerinin bu kadar üst düzeyde olduğu ve bunları Cumhuriyete borçlu olan bu kente borcumuz bir dahaki seçimlerde 15 kadın belediye başkan adayıdır. İzmir'de her koltuğun biri erkeğe ise biri kadına olmalıdır. Şu anda 9 çok iddialı ve hepsi seçilecek yerden kadın belediye başkanımızı İzmir'in kadınlarına ve kadın haklarına saygılı erkeklerine emanet ediyoruz. 40 yaş altında 12 tane belediye başkanımızın vizyonlarıyla dünyadaki marka şehirlerle yarışacak bir İzmir'i, İzmir'in yeni devrimini gerçekleştireceğiz. İzmir, Cumhuriyet için ilk kurşunun atıldığı, milli mücadeleye son noktanın konulduğu yerdir. Birinci yüzyılda çok önemli işler başardık. İkinci yüzyılda, büyük ikinci yüzyıldaki hem belediyecilik noktasında hem de Cumhuriyet Halk Partisi'nin iktidara yürüyüşü noktasındaki en büyük atılımı ve devrimi yine İzmir'den başlatıyoruz" diye konuştu. - İZMİR