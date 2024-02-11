CHP Genel Başkanı Özel, Mehmet Aslandoğan'ın cenazesine katıldı - Son Dakika
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Politika

CHP Genel Başkanı Özel, Mehmet Aslandoğan'ın cenazesine katıldı

CHP Genel Başkanı Özel, Mehmet Aslandoğan\'ın cenazesine katıldı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, CHP 24. Dönem İstanbul Milletvekili Celal Dinçer'in kayınpederi Mehmet Aslandoğan'ın cenazesine katıldı. Cenaze töreni Pir Sultan Abdal Kültür Merkezi ve Cemevi'nde yapıldı. CHP milletvekilleri ve vatandaşlar da cenazeye katıldı. Aslandoğan'ın naaşı Karşıyaka Mezarlığı'na defnedilmek için cenaze arabasına taşındı.

11.02.2024 20:20  Güncelleme: 20:23
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CHP Genel Başkanı Özel, Mehmet Aslandoğan'ın cenazesine katıldı

ANKARA - Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, CHP 24. Dönem İstanbul Milletvekili Celal Dinçer'in kayınpederi Mehmet Aslandoğan'ın cenazesine katıldı.

CHP 24. Dönem İstanbul Milletvekili Celal Dinçer'in kayınpederi Mehmet Aslandoğan'ın cenaze töreni Pir Sultan Abdal Kültür Merkezi ve Cemevi'nde yapıldı. Cenazeye, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in yanı sıra CHP milletvekilleri ve vatandaşlar da katıldı. Kılınan cenaze namazının ardından Aslandoğan'ın naaşı Karşıyaka Mezarlığı'na defnedilmek için cenaze arabasına taşındı.

Kaynak: İHA

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