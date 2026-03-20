CHP Genel Başkanı Özel, memleketinde kabir ziyaretlerinde bulundu

20.03.2026 14:07  Güncelleme: 14:09
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, Ramazan Bayramı'nın ilk gününde memleketi Manisa'da kabir ziyaretleri gerçekleştirdi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, Ramazan Bayramı'nın ilk gününde memleketi Manisa'da kabir ziyaretleri gerçekleştirdi. Özel, aile büyüklerinin yanı sıra Manisa'nın önemli isimlerinin mezarlarına karanfil bıraktı.

Bayram programı kapsamında asri mezarlığa giden CHP'li Özgür Özel, burada ilk olarak aile büyüklerinin kabirlerini ziyaret ederek dua etti. Özel daha sonra, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, Manisa Tarzanı Ahmet Bedevi, 12 Eylül öncesi öldürülen CHP İl Başkanı eczacı Mete Erdem, MHP İl Başkanı eczacı Cemil Çöllü ve eczacı Neşe Gülersoy'un kabirlerini ziyaret ederek karanfil bıraktı.

Mezarlık programının ardından Garnizon Şehitliği ve Polis Şehitliği'ne geçen Özel, vatan görevinde şehit düşen kahramanların kabirlerine ziyarette bulundu. Kabirlere karanfil bırakan Özgür Özel, şehitlikte karşılaştığı şehit yakınlarıyla da tek tek bayramlaşarak sohbet etti. - MANİSA

Kaynak: İHA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
