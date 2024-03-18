CHP Genel Başkanı Özel: Seyhan'da Seyhan İttifakı, Adana'da Adana İttifakı

CHP Genel Başkanı Özel: " Seyhan'da Seyhan ittifakı, Adana'da Adana ittifakı"
ADANA - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, bu seçimlere giderken geçmiş seçimlerdeki gibi bir ittifakla gitmediklerini söyleyerek, "Seyhan'da Seyhan ittifakıyla, Adana'da Adana ittifakıyla, Türkiye'de Türkiye ittifakıyla seçime gidiyoruz" dedi.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin Adana'daki belediye başkan aday tanıtım toplantısı için geldiği Adana'da önce Ceyhan ilçesinde vatandaşlarla bir araya geldi. Özel, daha sonra Adana'nın Seyhan ilçesinde hakla hitap etti. Özel, halkı selamlayarak başladığı konuşmasında, "Sıcak Adana'nın, sıcak kanlı, yüreği sıcak, gönlü geniş, alnı dik, başı açık, yüreğinde vatan, millet, bayrak ve Atatürk sevgisi olan güzel insanlar. Hepiniz hoş geldiniz. Hepinizi saygıyla selamlıyorum" diyerek "Başı dik alnı açık" deyimini "Alnı dik, başı açık" şeklinde yanlış söyledi. Özel, daha sonra konuşmasında Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın, Seyhan'da sayısız hizmeti olduğunu belirterek, "Adana'nın her köşesine, Seyhan'ın her köşesine dokundu. Seyhan'da görevi bırakırken böyle bir kent meydanını kazandırdı. Adana çalıştı. Adana'da partimizin 16 belediye başkan adayı var. Partimiz 16 belediyeye de başkan adaylarıyla talip durumda. An itibariyle üç belediyemiz var. Seçimden gönül ister ki hem Adana Büyükşehir Belediyesi'ni, hem de 16 belediyenin tamamını alalım" diye konuştu.
Özel, partisinin bu seçimlere giderken geçmiş seçimlerdeki gibi bir ittifakla gitmediğinin altını çizerek şöyle devam etti:
"Yalnız kaldık. Seçimi kazanamaz diye düşünenler vardır. Bunlar burada Cumhur İttifakı karşısında Seyhan'da Seyhan ittifakıyla, Adana'da Adana ittifakıyla, Türkiye'de Türkiye ittifakıyla bu korku ittifakının karşısında biz Seyhan'a geldik. Sosyal demokratlardan, milliyetçi demokratlardan, muhafazakar demokratlardan, Türklerden, Kürtlerden, Adana'da yaşayan hangi etnik grup varsa ondan, Alevi'den, Sünni'den ama gönlünde Seyhan alan olan, vatan olan bütün güzel insanlardan oy istemeye geldik. Bu ittifak çoktan kurulmuş. Ama benim burada özel bir ricam, özel bir emanetim olacak. Ben Cumhuriyet Halk Partisi'nin son genel başkanıyım. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ten bir emanet koltukta oturuyorum. O gelmeden önce tek adam vardı, saray vardı, padişah vardı. Söz tek adamdaydı. Sonra meclis kuruldu. Büyük bir mücadeleyle vatan kurtuldu. Cumhuriyet ve cumhuriyetin gereği kadına Avrupalılardan 30 yıl önce, 40 yıl önce verdi. Çağdaş bir ülke bunu hak ediyor. Bu ülkenin kadınları bunu hak ediyor diye seçme ve seçilme hakkı verildi."
Özel, Adanalılar ile bütün sorunları konuşacağını belirterek, "Bütün sorunları konuşacağız. Kimse acele etmesin. Bütün sorunları konuşacağız. Önce 6 Şubat'ı hatırlayalım. Bu ülkenin görmüş olduğu en büyük felaket. Adana'mız da bu felaketten etkilendi. Adana'da 418 canımızı 6 Şubat gecesi kaybettik. 6 Şubat'tan sonra tabii Adana'ya hemen koştuk geldik. Biz depremi unutmayacağız" dedi.
Özel, daha sonra partisinin aday tanıtım toplantısına geçti.
Son Dakika › Politika › CHP Genel Başkanı Özel: Seyhan'da Seyhan İttifakı, Adana'da Adana İttifakı - Son Dakika
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Trabzonspor-Fenerbahçe maçı sonrası yaşanan olaylarla ilgili soruşturma başlatıldığını duyurdu. Bakan Yerlikaya, sahaya giren seyircilerin kimliklerinin belirlenmesi için çalışmalara başlandığını açıkladı. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ise olaylarla ilgili gerekli cezai müeyyidelerin uygulanacağını bildirdi. Maçta yaşanan olaylar arasında teknik direktörlerin açıklamaları da yer aldı.
Türkiye İşçi Partisi'nin Hatay adaylığını geri çektiği Gökhan Zan'dan ilk açıklama geldi. Zan, "Adaylıktan çekilmem için Lütfü Savaş adına geldiğini söyleyen, bana ve aileme zarar vermekle tehdit edip, çekilmezsem sahte kayıtlarla itibar suikastı yapacaklarını söyleyenlerin şantajına maruz kaldım. Durumu genel merkez ve genel başkanımla paylaştım. Hedefimden ve mücadelemden bir milim sapmış değilim. Yoluma ve adaylığıma daha azimli ve güçlü bir şekilde devam edeceğim" dedi.
Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Ziraat Mühendisleri Odası Ana Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre; Şube ve İl Temsilciliği yönetimlerine seçilenler istifa etmeden Oda Yönetim, Denetim, Onur Kurullarına aday olamayacak. Yönetmeliğe eklenen diğer değişiklikler ise delege sayıları ve seçim süreçleriyle ilgili düzenlemeleri içermektedir.
İstanbul Valiliği tarafından DEM Parti organizesinde düzenlenen 'Şimdi Özgürlük Zamanı' mitingi ve 'Nevruz Kutlaması' etkinliğine ilişkin açıklama yapıldı. Valilik açıklamasında 75 kişinin gözaltına alındığı ifade edilirken, 'Terörle mücadelemiz kararlılıkla devam edecektir' ifadelerine yer verildi.
Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) organizasyonunda gerçekleştirilen Nevruz kutlamalarında, alanda yapılan güvenlik uygulamalarında PKK/KCK terör örgütünü simgeleyen suç unsuru eşya taşıdığı tespit edilen 4 kişi ve üzerinde fişek bulunan 1 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan 5 kişi hakkında yasal işlemler başlatıldı.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Trabzonspor-Fenerbahçe maçının ardından sahaya giren seyircilerle ilgili kimlik belirleme çalışmaları ve maç sonu yaşanan olaylarla ilgili soruşturmanın derhal başlatıldığını açıkladı. Bakan Yerlikaya, sporun centilmenlik olduğunu ve futbol sahalarında şiddet olaylarının kabul edilemez olduğunu belirtti.
Şanlıurfa'nın Harran ilçesinde iki grup arasında muhtarlık seçim süreciyle ilgili çıkan kavgada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı. Mahalle muhtarı dahil 4 kişi gözaltına alındı. Olayın ardından mahallede geniş kapsamlı güvenlik tedbiri alındı.
Bursa'da gençleri ziyaret eden Anadolu Birliği Partisi Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Atilla Subaşı'nın park halindeki makam aracı bir anda alev aldı. Elektrik kontağından çıkan yangına müdahale etmek isteyen vatandaşlar facianın eşiğinden dönerken, yangın anı kameralara yansıdı.
Sizin düşünceleriniz neler ?