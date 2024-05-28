CHP Genel Başkanı Özgür Özel, AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Meyer-Landrut için yemekte buluştu - Son Dakika
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Politika

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Meyer-Landrut için yemekte buluştu

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Meyer-Landrut için yemekte buluştu

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, görev süresi sona eren Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut için düzenlenen yemeğe katıldı. Özel, AB üyesi ülkelerin büyükelçileri ile bir araya geldi.

28.05.2024 22:05
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, görev süresi sona eren Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut için düzenlenen yemeğe katıldı.

CHP Basın Birimi'nden yapılan açıklamada, Özel'in, görev süresi sona eren Meyer-Landrut onuruna düzenlenen akşam yemeğine katılarak, AB üyesi ülkelerin büyükelçileri ile bir araya geldiği ifade edildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Politika CHP Genel Başkanı Özgür Özel, AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Meyer-Landrut için yemekte buluştu - Son Dakika

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