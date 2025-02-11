CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ahmet Türk\'ü ziyaret etti

Mustafa Açıkgöz:

pkk biterse chp de biter sakın böyle bir şey yapmayın diye yalvarmaya gitti. Türkiye de gerçek sosyal demokrat yok bunların tek yaptığı Atatürk cumhuriyet naraları atıp en büyük hukuksuzluğu adaletsizliği bunların yapması. yazık çok yazık ülkede muhalefete ihtiyacımız var