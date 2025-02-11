CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ahmet Türk'ü ziyaret etti - Son Dakika
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Politika

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ahmet Türk'ü ziyaret etti

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, yerine kayyum atanan Mardin Büyükşehir eski Belediye Başkanı Ahmet Türk'ü bir süredir gördüğü tedavi sonrası ziyaret ederek, geçmiş olsun dileğinde bulundu.

11.02.2025 23:26  Güncelleme: 23:34
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, yerine kayyum atanan Mardin Büyükşehir eski Belediye Başkanı Ahmet Türk'ü ziyaret etti.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ahmet Türk'ü ziyaret etti

GEÇMİŞ OLSUN DİLEĞİNDE BULUNDU

Özel, bir süredir gördüğü tedavi sonrasında ziyaret ettiği Ahmet Türk'e geçmiş olsun dileğinde bulundu.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ahmet Türk'ü ziyaret etti

GÖRÜŞMEDE ÖNDER DE BULUNDU

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'in de bulunduğu görüşmede CHP lideri Özel'e, CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu eşlik etti.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ahmet Türk'ü ziyaret etti
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ahmet Türk\'ü ziyaret etti
Kaynak: ANKA

Ahmet Türk, Özgür Özel, Politika, 3-sayfa, Mardin, Kayyum, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Politika CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ahmet Türk'ü ziyaret etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (14)

  • güneş güneş:
    CHP NİN YANDAŞI, SOL KOLUNUN BİR PARMAGI DEM PARTİ 30 14 Yanıtla
  • Ali :
    Teröristlerle isbirligi yaptigini acik acik gösteriyor sizde bunlara oy verecegiz diye yirtiniyorsunuz. Sehitlerimizin kemikleri sizliyor bunun gibileri yüzünden 24 12 Yanıtla
  • Çelikk:
    Gereksiz Şahıs Türk Başka Adam Kalmadı Sanırım 20 16 Yanıtla
  • Security Spcialist:
    Allah'ını seven söylesin. Bunların hiçbirinde Türkiye yi yönete bileçek tip varmı :)) 23 9 Yanıtla
  • Cihan CANKAYA:
    herhalde pkkya silah birakmayin mesaji gönderecek 18 12 Yanıtla
  • Mustafa Açıkgöz:
    pkk biterse chp de biter sakın böyle bir şey yapmayın diye yalvarmaya gitti. Türkiye de gerçek sosyal demokrat yok bunların tek yaptığı Atatürk cumhuriyet naraları atıp en büyük hukuksuzluğu adaletsizliği bunların yapması. yazık çok yazık ülkede muhalefete ihtiyacımız var 16 6 Yanıtla
  • İbrahim ozturk:
    apo bahço reco vay anam vay 8 8 Yanıtla
  • Security Spcialist:
    Almanya' yı 20 sene CDU yöneterek batırdı. SPD kazandı iktidara geçer geçmez, bizim sucumuz yok, CDU önceden batırdı dedi. Aynısını CHP de yapaçak, Türkiye yi batırdıktan sonra AKP yi suçlayaçak. gerçi bunlar iktidara geçmeden 3 Dünya savaşı çoktan başlamış ve bitmiş olur :))) 5 3 Yanıtla
  • Feti Özay:
    halk hain isbirlikçilerine oy vermez kim olursa olsun. 4 4 Yanıtla
  • Kuzeyden Düşen Çığ:
    bırakın şu kuru milliyetçiliği. barışın sarılın helallaşın. herkes bu ülkenin öz evladıdır. 5 0 Yanıtla
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