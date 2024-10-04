CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ataşehir Belediyesi'ni Ziyaret Etti - Son Dakika
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Politika

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ataşehir Belediyesi'ni Ziyaret Etti

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ataşehir Belediyesi\'ni Ziyaret Etti

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ataşehir Belediyesi'ni ziyaret ederek, 6 ayda gerçekleştirilen hizmetlerden duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel, eğitime sağlanan destekleri ve bölgedeki ulaşım projelerini aktardı.

04.10.2024 20:21  Güncelleme: 20:24
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ataşehir Belediyesi'ni ziyaret ederek, 6 ayda hayata geçirilen hizmetler hakkında duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul'da gerçekleştirdiği bir dizi program kapsamında Ataşehir Belediyesi'ni de ziyaret etti. Toplu açılış ve proje tanıtım toplantılarına katılımının ardından Ataşehir'e gelen CHP Genel Başkanı Özgür Özel, belediye binası önünde coşkuyla karşılandı. Özel'in ziyaretine CHP İstanbul İl Başkan Özgür Çelik, CHP'li milletvekilleri ve parti yöneticileri de eşlik etti.

Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel, "Sayın Genel Başkanımız Ataşehir'i ziyaret etmek için aramızda bulunuyor, bu bizim için büyük bir onur ve mutluluk. Hiçbir Ataşehirli kendini yalnız hissetmesin diye var gücümüzle çalışıyoruz. Okullar açıldı ve bize bir talimat verdiniz. Her öğrencimizin beslenme çantası dolu olacak dediniz. Biz de Ataşehir Belediyesi olarak ihtiyaç sahibi ilkokul çocuklarımızı beslenmesiz bırakmadık. Okullarımızı öğretmenlerimizi ve velilerimizi yalnız bırakmadık. Okullarımızı temizledik, boyadık, yeni eğitim yılına hazırladık. Ataşehir'i daha yaşanabilir, daha yeşil, daha modern yapmak için var gücümüzle çalışıyoruz. Eğer siz gençlere inanmasaydınız ben bugün Ataşehir'in evladı 39 yaşında bir genç olarak Ataşehir Belediye Başkanı olamazdım" dedi.

"Cumhuriyet Halk Partisi olarak dimdik ayaktayız"

"Sayın Genel Başkanımızın en sevdiği sözlerinden biridir. Bir adım geri atan, bir sözü eksik söyleyen, 'namettir' diyor. Biz de Atatürk'e inanan Cumhuriyet Halk Partisi'ne gönül vermiş milyonlarca genç olarak size inanan, Ekrem Başkanımıza inanan binlerce, milyonlarca Cumhuriyet Halk Partili olarak dimdik ayaktayız, yanınızdayız" ifadelerini kullanan Adıgüzel, "Biz de ondan aldığımız bu mirasla tüm Ataşehir'e hizmet etmeye çalışıyoruz. Çünkü bizim büyük bir hayalimiz var; Ataşehir'de herkes gülecek. Her çocuğumuz mutlu olsun, her gencimiz mutlu olsun, ileri yaştaki büyüklerimiz huzur içinde, vefa içinde yaşasın istiyoruz" şeklinde konuştu.

"Her şeye rağmen rekor oyla Ataşehir'i kazandık"

Ataşehir'deki seçim sonuçlarını hatırlatan ve Ataşehir'in rekor oyla kazanılmasından dolayı Başkan Adıgüzel'e teşekkür eden CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Ataşehir bundan sonra Onursal Adıgüzel'e emanet. Hepinize çok teşekkür ediyorum, iyi ki varsınız. Çok zorlu bir dönemde, Ataşehir'de partimize sahip çıktınız. Genç bir evladımıza, iyi eğitim almış, dünyayı gören, teknolojiyi bilen ve genç yaşında önemli sorumluluklar almış olan kardeşim Onursal Adıgüzel'in arkasında, kendi evladınız, kendi kardeşiniz gibi durdunuz. Ataşehir, 2008 yılında ilçe statüsü kazandı. 2009'dan bu yana Cumhuriyet Halk Partisi tarafından yönetiliyor. En son ki seçimde ittifaksız girdiğimiz halde, başta korkular salmaya çalıştıkları halde, yüzde 57 oyla kazandık" dedi.

Ataşehir Belediyesi'nin 6 ayda hayata geçirdiği hizmetler hakkında duyduğu memnuniyeti dile getiren Özel, "Onursal kardeşim, her zaman vefalıdır. Altı ayda çok şey başardı. Okullar başlamadan önce ihtiyaç sahibi ailelerin ilköğretimdeki öğrencileri için çanta, kitap, defter ve kalem temin etti. Bu çok çok güzel bir işti, tebrik ediyorum. Yoksul ailelerin çocuklarının okula kumanyasız gitmelerinin önüne geçti. İstanbul'da her üç çocuktan biri aç karnına okula gidiyor. Onursal kardeşim ve çalışma arkadaşları, her hafta pazar günü ekiplerle bu çocuklara kumanya dağıtıyor. Altı yıl görev yapsa bu kadar şeyi anlatsan, 'iyi çalışmış delikanlı' dersiniz. Altı ay görev yaptı. Hakikaten iyi çalışmış" diye konuştu.

"CHP, yoksulluğu yok edecek"

Cumhuriyet Halk Partisi olarak yoksulluğu yok edecek bir iktidar olacakları belirten Özel, "Cumhuriyet Halk Partisi el ele, kol kola, omuz omuza hep birlikte Türkiye'nin ikinci yüzyılında yapılacak ilk seçimlerde yine göreceksiniz Türkiye'nin birinci partisi olacak. Hep birlikte çok çalışacağız. Türkiye'nin bize ihtiyacı var. Yolumuz açık olsun, hep birlikte başarmak üzere" şeklinde konuştu.

Ataşehir'deki metro çalışmalarını inceledi

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ataşehir Belediyesi'ni ziyaretinden sonra Ümraniye - Ataşehir - Göztepe metro projesini incelemek için Ataşehir'deki yapımı devam eden metro inşaat alanına giderek incelemelerde bulundu. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile ilçe belediye başkanları, CHP'li milletvekilleri ve parti yöneticileri de incelemeler esnasında Özgür Özel'e eşlik ettiler.

Metro çalışmasına dair açıklamada bulunan Özgür Özel, "Bölgedeki ulaşım sorununun çözülmesine büyük katkı sağlayacak bu projenin bu kadar hızlı ilerlemesi muhteşem. Seneye de hizmet vermeye başlayacak olması büyük bir başarı. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ataşehir Belediyesi'ni Ziyaret Etti - Son Dakika

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