CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Bayrampaşa'da Miting Düzenledi

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul Bayrampaşa'da düzenlenen "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitinginde vatandaşlara seslendi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yolsuzluk ve terör soruşturmalarının ardından Cumhuriyet Halk Partisi tarafından Bayrampaşa'da düzenlenen "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitingine katıldı. Mitingde konuşan Özel, "Değerli akrabalarım, hepinize bu muhteşem karşılama için teşekkür ediyorum ama yüz yüze bir teşekkürüm daha var. 17 ay öncesinden bir teşekkür. 1990 yılında burası ilçe oldu. O günden bugüne 1994 yılından beri 7 seçim geçirdi. Refah, Fazilet, AK Parti geldi. Biz burada hiç seçim kazanamadık. Ama yılmadık. Küsmedik. Kusuru kendimizde aradık. Bayrampaşa'ya darılmadık. ve bu seçimlerde sizin karşınıza Hasan Mutlu başkanla çıktık. İkinizden birinin oyunu aldık. Emanet için teşekkür ediyorum. Her iki kişiden birinin oyunu vererek Bayrampaşa'yı Hasan Mutlu'ya, ekibine emanet ettiniz. O da çalışıyor. Gözü gibi bakıyor. Ona inanıyoruz. Sizin güveninizi boşa çıkarmıyoruz. Arı gibi çalışıyoruz. Burada birinci parti olabilmek için 30 yıl, Türkiye'de 47 yıl bekledik. Kusuru kendimizde bulduk. Kimseye küsmedik. Asla çirkeflik etmedik. Nihayet 31 Mart akşamında Cumhuriyet Halk Partisi aynen kurulduğu gün olduğu gibi 31 Mart gecesi ve şu anda bütün anketlerde Cumhuriyet Halk Partisi Türkiye'nin birinci partisi" dedi. - İSTANBUL