CHP Genel Başkanı Özgür Özel: Biz Gezi\'yi sahipleniyoruz

Politika

Eskişehir'de konuşan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Biz Gezi'den utanmıyoruz, biz Gezi'yi sahipleniyoruz. Gezi'de bir suç yok, arkadaşlarımız suçsuz yere yatıyor. Burada Ali İsmail Korkmaz hayatını kaybettiyse çevre duyarlılığı yüzünden kaybetti" dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel bir dizi ziyaretler için Eskişehir'e gelen ve Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nde konuştu. Özel'e geçtiğimiz hafta Cumhuriyet Halk Partisi Eskişehir İl Başkanı Talat Yalaz'ın sarf ettiği "tarihi bir direnişe hazır olsunlar. İki tane ağaç kesildi diye sokakları gümbür gümbür titrettiysek can dostlarımıza dokunurlarsa aynı şekilde mücadelemizi vereceğiz" sözleri hakkında ne düşündüğü soruldu. CHP Genel Başkanı İl Başkanı Talat Yalaz'a destek verdiğini ifade etti.

Gezi Parkı eylemlerinden utanamadığını, sahiplendiğini ve suç içermediğinin altını çizen CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Talat Beyin ne dediği belli. Biz çevrenize sahip çıkarken kimse şöyle bir şey düşünmesin. Ben genel başkan olarak söylüyorum, biz Gezi'den utanmıyoruz, biz Gezi'yi sahipleniyoruz. Gezi'de bir suç yok, arkadaşlarımız suçsuz yere yatıyor. Burada Ali İsmail Korkmaz hayatını kaybettiyse çevre duyarlılığı yüzünden kaybetti. Gezi'de biz kimsenin burnunu kanatmadık ama bizim canlarımız Berkin Elvan'ın en küçükleri olmak üzere hayatını kaybettiler. Ne demişler Talat Bey? Nasıl Gezi'de ağaçlara sahip hayvanlarımıza da sahip çıkarız. Altında Talat yazıyordu, kaldırıp Özgür yer. İl başkanımızın arkasındayız. Biz barışçıl olduktan sonra kimsenin canına malına zarar gelmedikten sonra her türlü demokratik tepki ve protestonun hak olduğunun altını çiziyoruz. Son aşamada bir takım radikal gruplarla çatışmalar olmuş, tartışmalar olmuş. O bütün Gezi'yi bağlamaz. Gezi bu tarihin, bu ülkenin gördüğün en barışçıl ve en haklı buradadır" dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi Eskişehir İl Başkanı Talat Yalaz, geçtiğimiz günlerde Hamamyolu Caddesi'nde sokak hayvanlarına yönelik görüşülen kanun tasarısına tepki gösterilen bir eyleme katılmış ve Gezi Parkı eylemlerini örnek göstererek, "Biz bunu kabul etmiyoruz. Genel Başkanımızın da ifade ettiği gibi tarihi bir direnişe hazır olsunlar. İki tane ağaç kesildi diye sokakları gümbür gümbür titrettiysek can dostlarımıza dokunurlarsa aynı şekilde mücadelemizi vereceğiz. Direne direne kazanacağız. Eğer bu yasayı geçirirlerse tarihi bir direnişe hazır olsunlar" ifadelerini kullanmıştı.

Büyük tepki toplayan açıklamanın ardından Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti. CHP Eskişehir İl Başkanı Talat Yalaz hakkında, 'Kanunlara uymamaya tahrik' suçlamasıyla soruşturma başlatılmış ve Eskişehir Adliyesi'ne giderek ifade vermişti. - ESKİŞEHİR