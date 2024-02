CHP Genel Başkanı Özgür Özel: Bizi buraya getiren seçmen değişmedi, yeni seçmen var

Politika

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "İttifak yaptığımız partilerden bazılarında yönetimler değişti, yöneticiler değişti. Bazılarında yöneticiler duruyor ama anlayışları değişti. Ama bir gerçek var; bizi buraya getiren seçmen değişmedi, yeni seçmen var" dedi.

CHP Genel Başkanı Özel, parti genel merkezinde açılışını Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen'in yaptığı Yerel Yönetimler Çalıştayı'na katıldı. Özel, partililere yaptığı konuşmada, 31 Mart seçimlerinin stratejisine ilişkin, "Yaptığımızı doğru anlatacağız, övünmeyi bileceğiz. Umudu örgütleyeceğiz. Geçmişte örgütlediğimiz umudun nasıl başarıya dönüştüğünü anlatacağız, iyi örneklerde örneğin dayanışma belediyeciliğinde çok önemli başarılar elde ettik. Başarılar elde ettiniz. Dirençli kentler konusunda çok önemli hazırlıklarımız var. Başarılı uygulamalar var, eksikliklerimiz var. Bu konuları mutlaka çok doğru anlatacağız" ifadelerini kullandı.

'TÜRKİYE İTTİFAKI'NI ÖRMEK LAZIM'

Özel, daha önce ittifak yaptıkları partilerde yönetimlerin veya anlayışların değiştiğini belirterek, "Türkiye İttifakı ya da şehirlerin kendi ittifakları sözü var. Bir gerçek var, bu şehirleri bizlere kazandıranlar ve emanet edenler değişmedi. İttifak yaptığımız partilerden bazılarında yönetimler değişti, yöneticiler değişti. Bazılarında yöneticiler duruyor ama anlayışları değişti. Ama bir gerçek var; bizi buraya getiren seçmen değişmedi, yeni seçmen var. Onun 3'te 2'si 14 Mayıs'ta, 28 Mayıs'ta 3'te 2'sinden fazlası bizimle birlikte oy kullandı. Aynı adayda birleştik, aynı adaylarda birleştik. Genç seçmenden, yeni seçmenden yana bir sıkıntımız yok. O zaman ne yapmak gerekiyor? Geçen sefer oy veren seçmene 'İyi ki oy vermişim. Bunlar devam etsin' dedirtmek lazım ve bunun için bir bütün olarak bir Türkiye İttifakı'nı örmek lazım" diye konuştu.

'TEKRARIN GÜCÜNDEN YARARLANMAK GEREKİYOR'

'Türkiye İttifakı veya Bursa ittifakı kimlerden oluşuyor' diye soran Özel, kendi sorusuna cevaben siyasi partilerden oluşmadığını kaydederek, "Şehrini seven insanlardan oluşuyor. Dürüst insanlardan, iyi insanlardan, cesur insanlardan oluşuyor. Şehrini seven ve şehrinin değerlerini korumak isteyen insanlardan oluşuyor. Başarıyı takdir edenlerden oluşuyor. Liyakate ödül verenlerden oluşuyor. Sonuçta şehrini, kendini sevenlerden oluşuyor. Belki gelecek sefer bir başka siyasi partiye oy verebilir ama bu seçimde kararı, 'İsraftan yana değil, yolsuzluktan yana değil, aksine bunu ortadan kaldıranlardan, hizmeti bize sunanlardan yana oluyor' demek lazım. 'Her bildiğimizi herkes biliyor' diyor. Tekrarın gücünden yararlanmak gerekiyor. Usanmadan, yılmadan tekrar etmek gerekiyor" dedi.

Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen'e teşekkürlerini ileten Özel, "İyi ki var, iyi ki bizimle birlikte. Bundan sonraki 5 yıl esas Cumhuriyet Halk Partisi'nin, yetki bize verilirse nasıl yapabiliyoruz ne kadar organize ve ne kadar birlikteyiz? Bunu göstereceği 5 yıl olacak" açıklamasında bulundu.