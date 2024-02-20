CHP Genel Başkanı Özgür Özel: \'Bu gidişata bir kırmızı ışık yakılmazsa 1 Nisan\'dan sonrası felakettir\'

Politika

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Bu gidişata bir kırmızı ışık yakılmaz, bu hükümete sarı kart gösterilmezse 1 Nisan'dan sonrası felakettir. Ancak emekçiler, emekliler, yoksullar, işsizler, kendi geleceklerine sahip çıkacaklarsa hükümetin durumu garanti değil." dedi.

Özel, CHP TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, Erzincan'ın İliç ilçesinde toprak kayması sonucu meydana gelen maden kazası nedeniyle 9 işçinin toprak altında kalmasının üzerinden bir hafta geçtiğini belirtti.

CHP'nin bölgeye heyet gönderdiğini, ön rapor hazırlandığını aktaran Özel, "Orada yaşanan bir heyelan ya da toprak kayması değildir. Orada yaşanan işlenen madenden arta kalan yığınların liç halinde üst üste konmasından oluşan yapay bir dağın çökmesi, kaymaya başlaması ve önüne kattığı her şeyi altına alarak dokuz canı ölüme sürüklemesidir." diye konuştu.

Arama kurtarma çalışmalarını dikkatle takip ettiklerini bölgedeki çaresizliği gördüklerini kaydeden Özel, ön raporda ailelerin "Bu dağ bir gün başımıza bela olacak" ifadelerinin yer aldığını dile getirdi.

İliç'teki altın madeninde yıllardır çevre mücadelesi verildiğini söyleyen Özel, "Bundan üç yıl kadar önce orada siyanür sızıntısı oldu, göstermelik üç aylığına durdurdular madeni. O günkü durdurma kapatmaya dönüşse bu felaket oluşmayacak. O madene 16 milyon 440 bin lira ceza kestiler. İlk duyunca büyük para, caydırıcı diye düşünüyorsun. Bu ceza kesildi, aylar sonra bu Mecliste Plan Bütçe Komisyonunda bazı şirketlere vergi affı getirdiklerinde bu şirket de yararlandı. Bu şirkete kesilen ceza 16 milyon küsur, affedilen vergisi 222 milyon lira." dedi.

Üretim izni alınan madenlerde daha sonra sahayı dört, beş kat büyütmek için başvuruda bulunulduğunu belirten Özel, İliç'de toprak kaymasının yaşandığı maden sahasına ilişkin ÇED raporunun bir örneğini kürsüden gösterdi.

Eski CHP Genel Başkanı Deniz Baykal'ın 1978'de Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı olduğunu anımsatan Özel, "Geçmişteki madenlerin talan edilmesi, yağmalanması, yandaş şirketlere peşkeş çekilmesine Bülent Ecevit hükümetinin bakanı Deniz Baykal 'dur' diyecek ve bütün madenleri kamulaştıracaktı. O gün Anayasa'ya uygun bir karar verildi." dedi.

-"Bu sorunları sadece ve sadece Cumhuriyet Halk Partisi çözer"

CHP Genel Başkanı Özel, halkın çıkarlarını gözeterek, yaşanan maden faciasında sorumluluğu olanların ceza alması için konunun takipçisi olacaklarını vurgulayarak, "Bu sorunları sadece ve sadece 1978 gücüyle, Bülent Ecevit'in cesaretiyle, Deniz Baykal'ın kararlılığıyla Cumhuriyet Halk Partisi çözer." ifadesini kullandı.

Rantçıların ve küçük çıkar gruplarının faydasının gözetildiği bir ekonomi düzeni içinde yaşandığını savunan Özel, dudak uçuklatan teşvikler ve ucuz kredilerle zenginleşen ayrıcalıklı bir zümre oluşturulduğunu öne sürdü.

Kur Korumalı Mevduat uygulamasını eleştiren Özel, bu uygulamadan faydalananlara ödenen paranın ülkenin bütçesinden verildiğini söyledi.

Özel, uygulanan ekonomi politikaları sonucunda vatandaşı 1 Nisan'dan sonra acı bir reçete beklediğini ifade ederek, dünya piyasalarında 1 Nisan'dan sonra Türkiye'de sıkı para politikası uygulanacağı, acı reçetenin garibana, yoksula dayatılacağı senaryolarının konuşulduğunu kaydetti.

Vatandaşa acı reçete dayatılırken, yabancı yatırımcılara da tarihi fırsatlar sunulacağını ileri süren Özel, şunları kaydetti:

"Peki böyle bir felakete doğru gidecek miyiz? Yoksa 1 Nisan meselesini 31 Mart akşamı kendi lehimize çevirecek miyiz? 31 Mart seçimlerinin hem demokrasi açısından hem de ülkenin kuvvetlerinin dengesi açısından bambaşka bir önemi var. Yoksullar için, garibanlar için, emekçiler için, emekliler için eğer bu iktidar, gücüne güç katacak olursa beklediği desteği görecek olursa ya da beklemediği bir hezimetle cezalandırılıp, 'Ne oluyoruz ya? Vatandaş bizden desteğini çekiyor' diye sert bir uyarıyı almazsa bu gidişata bir kırmızı ışık yakılmaz, bu hükümete sarı kart gösterilmezse 1 Nisan'dan sonrası felakettir.

Ancak emekçiler, emekliler, yoksullar, işsizler, kendi geleceklerine sahip çıkacaklarsa hükümetin durumu garanti değil. 'Bizi ezerse onu oradan indiririz' diye ilk mesajı 31 Mart'ta verirsek herkes ayağını denk alacak. Ben vatandaşlarımıza 4 yıl boyunca bir daha seçim olmaması, 4 yıl boyunca zenginin kayırılıp sizin yine sömürülmeniz, 10 bin lira gibi en düşük emekli maaşına mahkum edilmenizin önünde son silahınız, son çareniz, son gücünüz ve kullanırsanız son yetkiniz 31 Mart seçimleridir. Gücünüzü bu hükümete gösterin. Sizi buna davet ediyorum."

(Sürecek)